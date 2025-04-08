港鐵大媽｜港鐵滿座大媽強行入座　小女孩被擠到似「活埋」

▲ 港鐵滿座大媽強行入座，小女孩被擠到似「活埋」。

【大媽 / 爭座位 /港鐵】港鐵座位先到先得，眼見無空位竟仍要硬擠已經坐好的小朋友？

近日有人在Threads發帖，指有大媽乘搭港鐵時，在並無空位的情況下，強行坐在1名女乘客及1名小女孩中間，女孩被擠到「似活埋咗咁」，面對女孩母親出言相勸，大媽仍然不為所動……

港鐵奇遇｜港鐵大媽為給成年兒子佔座 硬坐小朋友腿上迫其讓位

港鐵大媽｜強行坐下小朋友被擠到「似活埋」

樓主日前乘搭港鐵時，見到有大媽眼見滿座，仍要強行擠到1名女子和1名女童中間坐下，「佢間硬攝咗落去坐」。

據圖片可見，大媽坐在兩人中間，毫不顧忌旁邊已經被擠到「看不見」的女童，正在低頭看手機。

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而一旁的女童被擠到緊貼玻璃，整個人被大媽擋住，樓主形容稱「逼到個細路女好似活埋咗咁」；樓主看不過眼，直斥大媽「蝦細路女，講廣東話，影衰晒」；女孩媽媽出言勸其起身，大媽亦沒有要起身離開的意思，「都唔起返身，話少少啫」。

有網民認為樓主應該當場出聲及時制止大媽，而樓主回覆稱，當時自己打算摘下耳機，先了解大媽與女孩是否相識，「同時妹妹隔離嗰個靚女都出咗聲問」，而後要求大媽起身；最終大媽起身離開座位。

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港鐵大媽｜網民質問：點忍到心？

網民看過帖文後，紛紛斥責大媽行為離譜，竟忍心如此對待小朋友，「點忍到心坐落個咁細嘅小朋友身上」、「最慘係X（指責）佢佢會扮聽唔到，因為已經夠厚面皮坐得落去，都唔方care你X唔X佢」、「佢哋成日恃老賣老，成日都覺得人哋係要讓俾佢坐」；還有人分享自己的經歷，稱亦曾有過類似經歷，「我都是過幾次，俾女人坐落我大髀度逼我走」、「之前試過有個大媽直接坐落喎大髀」。

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