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全新「維新烏絲素超升效超微粉配方」登場！ 一文看清咩係超微粉技術？有幾快見效？

特約

發布時間： 2025/04/08 09:00

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熱門 梁振英 梁齊昕 DSE2025 Coldplay演唱會 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

如果你認為新科技只是電子產品界的專利，那麼你可能要重新認識一下保健品界的嶄新突破！維特健靈全新推出的「維新烏絲素(超微粉配方)」震撼登場，帶來3大升級焦點。這款產品不但顛覆大家對育髮保健品的認知，更讓你再現頭髮重生的希望。究竟超微粉技術是甚麼？效果有多快？一文為你解鎖這項救髮新科技的秘密，從此不再為脫髮煩惱，輕鬆迎接濃密秀髮的自信人生！

打破內服保健品迷思 快速吸收效果更强

提到內服保健品，不少人都會卻步，心想：「是不是要吃數個月才見效？」「會不會像西藥般有副作用？」這些擔憂現在完全可以放下！維特健靈全新「維新烏絲素(超微粉配方)」採用突破性的超微粉技術，將中草本粉末縮細，讓成分能更快被人體吸收，更快見效。相比傳統保健品，這款產品專為現代都市人設計，針對脫髮問題提供高效解決方案，讓你毋須擔心副作用，安心重拾濃密頭髮。

脫髮問題的根源往往與肝腎功能失調有關，而維新烏絲素正正從中醫養生智慧出發，結合現代科技，直擊問題核心。無論你是因壓力、熬夜還是遺傳而有脫髮問題，這款產品都能助你益肝補腎，增強血氣循環，減少脫髮，促進頭髮生長，重現健康髮質。

超微粉技術3大升級：技術、配方、效果

「維新烏絲素(超微粉配方)」到底有甚麼過人之處？答案就在於它的3大升級，讓產品效果更顯著、更快捷：

1.    超微粉技術：粉末極細，更易吸收
傳統保健品未經超微粉化，顆粒往往會相對較大，身體便需要更多時間去分解和吸收。而「維新烏絲素(超微粉配方)」採用超微粉技術，將有效成分縮小至微米級（micronized），其表面面積大大增加338倍*，分解消化過程更快，更易被人體充分吸收，營養能更快發揮功效，滋養肝腎，有助烏髮生長，減少白髮，效率遠超一般產品。

2.    5大珍貴活髮成分：全面益肝補腎，促進氣血
維特健靈深諳中醫養生之道，認為脫髮與肝腎氣血不足息息相關。超微粉配方特別加入珍貴長白山人參，能促進氣血，固本培元，有助頭髮生長；配合制首烏、墨旱蓮、女貞子、靈芝，能補肝腎、養血氣，有助減少掉髮脫髮問題。

3.    升級效果：2星期減少掉髮#，4星期髮量增生+
超微粉技術不但令養分粉末縮得更細小，還提升了分解消化速度，讓身體能在短時間內吸收最多營養。相比傳統產品需要數月甚至數年去調理，維新烏絲素能更快見到初步效果，真正實現「救髮不等待」。每日只需3粒，持續服用，超過9成用家表示2星期減少掉髮#，4星期髮量增生+

使用前頭髮明顯稀疏薄弱，使用4周後，頭髮明顯變得濃密。

用家測量數據分享！2周減少掉髮# 4周重現BB毛+

「維新烏絲素(超微粉配方)」到底有多强大？看看它的實際效果分享就知道！根據用家測量數據，能在短時間內帶來顯著改變：

●    2周初步見效：掉髮明顯減少
每日只需服用3粒，堅持2周，98%用家認同掉髮明顯減少#，92%用家認同黑髮增生#

●    4周新突破：BB毛萌生，濃密初現
連續服用4周後，96%用家驚喜發現頭頂開始長出細小的BB毛+，髮線部位漸漸變得濃密+

把握救髮黃金期 立即入手「脫髮救星」

脫髮問題愈拖愈嚴重，及早行動是救髮的關鍵。「維新烏絲素(超微粉配方)」不但效果快，而且所有成分均經過嚴格測試，並由GMP認證藥廠生產，品質安全有保證。產品採用天然中草本結合嶄新科技，無西藥副作用，讓你可以安心服用養髮。

想親身體驗「維新烏絲素(超微粉配方)」的威力？立即了解更多詳情並選購 –
維特健靈網店：https://go.vitagreen.com/42t6xcY
萬寧：https://bit.ly/4i0hh7j
屈臣氏：https://bit.ly/3FNYBdo
HKTVmall: https://bit.ly/3QWtSNR

*根據內部數據，與產品配方微粉化前的平均粒子表面面積大小作比較。
#根據維新烏絲素（超微粉配方）2025滿意度調查報告的受訪者認同度。
+根據 NuanceTree Ltd. 2025年度「維新烏絲素」試用調查報告, 測試用家使用膠囊產品4周後測試結果。

（特約）

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