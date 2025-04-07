  • 25°C
香港時間：202547日 (一) 16:26

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : Coldplay演唱會 DSE2025 啟德體育園 金秀賢 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

前特首辦｜新選址3年後重建田北辰不滿280萬裝修費倒落海　行政署：物盡其用

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 20 分鐘前

分享：

分享：

熱門 Coldplay演唱會 DSE2025 啟德體育園 金秀賢 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

行政署長伍江美妮。（彭大偉攝）

前特首林鄭月娥辦公室將由金鐘甲級寫字樓遷至已騰空的入境處大樓23樓。一直跟進相關議題的實政圓桌立法會議員田北辰形容選址奇怪，關注政府為何選擇搬遷至會在2028年重建的政府物業，質疑會將280萬裝修費「倒落海」。

田北辰在今日的特別財委會問到，政府為何不選擇一個一勞永逸的地方，幫納稅人節省金錢，「如果答案是沒其他地方適合，我就要求檢討為前特首終身提供辦公室的做法，改為用回堅尼地道只服務前3任特首的做法。」

行政署長伍江美妮回應指，找地方時要符合運作的要求，包括位置、交通及保安等考慮，並且地方要盡快可以使用。同意最好是找到一個可以用得更久的，但政府物業的使用率很高，經過一輪物色後，認為灣仔的選址暫時較合適，強調是物盡其用，比私人物業可節省大筆租金和相關費用。

至於會否檢視只服務前3任特首的安排，伍江美妮稱，按以前的獨立委員會報告去執行，暫時沒計劃削減這方面的支援。

狄志遠質疑特首辦增3職位是否符合共度時艱

新思維議員狄志遠關注現屆特首辦增加3個職位，質疑是否符合共度時艱的說法，能否以身作則、說服市民。他又指3個職位當中有2個是有時限職位，而現時有時限職位常常「續期又續期」，關注是否有確切的時限。

特首辦常任秘書長蔡傑銘表示，特首辦編制只有百多人，部門希望發展新媒體相關的工作，但現時很難調配部內的人手去處理，因此是有需要才開設有時限職位。他指暫時2個有時限職位會以3年為基準，會嘗試以內部資源或其他不同方式處理，強調希望在時限結束前完成工作。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

特別財會｜特首辦：增三職位涉266萬薪金開支　應對大量、日漸增加的協調和統籌工作
22:27 2025/04/02
特別財會｜特首辦：增三職位涉266萬薪金開支　應對大量、日漸增加的協調和統籌工作

你可能感興趣

特別財會｜特首辦：增三職位涉266萬薪金開支　應對大量、日漸增加的協調和統籌工作
22:27 2025/04/02
特別財會｜特首辦：增三職位涉266萬薪金開支　應對大量、日漸增加的協調和統籌工作
田北辰 灣仔 立法會 林鄭月娥 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

求職面試題｜面試被問「1隻蛋5元10隻幾錢？」　答50元即淘汰正確答案原來係咁！
求職面試題｜面試被問「1隻蛋5元10隻幾錢？」　答50元即淘汰正確答案原來係咁！
急症室最長等候時間（04月07日 時間12:05）
急症室最長等候時間（04月07日 時間12:05）
抑鬱症｜前港姐冠軍葉翠翠兩度患抑鬱症曾想輕生　老公病危細仔變長期病患
抑鬱症｜前港姐冠軍葉翠翠兩度患抑鬱症曾想輕生　老公病危細仔變長期病患
祖藍嫁妹︱王祖藍餅印妹出嫁晒流星錘龍鳳鈪　父早逝長兄為父豪送千萬豪宅
祖藍嫁妹︱王祖藍餅印妹出嫁晒流星錘龍鳳鈪　父早逝長兄為父豪送千萬豪宅
香港小姐︱港姐冠軍細仔患長期病丈夫一度病危　遇人不淑損失巨款患抑鬱曾想輕生
香港小姐︱港姐冠軍細仔患長期病丈夫一度病危　遇人不淑損失巨款患抑鬱曾想輕生