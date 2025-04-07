前特首辦｜新選址3年後重建田北辰不滿280萬裝修費倒落海　行政署：物盡其用

▲ 行政署長伍江美妮。（彭大偉攝）

前特首林鄭月娥辦公室將由金鐘甲級寫字樓遷至已騰空的入境處大樓23樓。一直跟進相關議題的實政圓桌立法會議員田北辰形容選址奇怪，關注政府為何選擇搬遷至會在2028年重建的政府物業，質疑會將280萬裝修費「倒落海」。

田北辰在今日的特別財委會問到，政府為何不選擇一個一勞永逸的地方，幫納稅人節省金錢，「如果答案是沒其他地方適合，我就要求檢討為前特首終身提供辦公室的做法，改為用回堅尼地道只服務前3任特首的做法。」

行政署長伍江美妮回應指，找地方時要符合運作的要求，包括位置、交通及保安等考慮，並且地方要盡快可以使用。同意最好是找到一個可以用得更久的，但政府物業的使用率很高，經過一輪物色後，認為灣仔的選址暫時較合適，強調是物盡其用，比私人物業可節省大筆租金和相關費用。

至於會否檢視只服務前3任特首的安排，伍江美妮稱，按以前的獨立委員會報告去執行，暫時沒計劃削減這方面的支援。

狄志遠質疑特首辦增3職位是否符合共度時艱

新思維議員狄志遠關注現屆特首辦增加3個職位，質疑是否符合共度時艱的說法，能否以身作則、說服市民。他又指3個職位當中有2個是有時限職位，而現時有時限職位常常「續期又續期」，關注是否有確切的時限。

特首辦常任秘書長蔡傑銘表示，特首辦編制只有百多人，部門希望發展新媒體相關的工作，但現時很難調配部內的人手去處理，因此是有需要才開設有時限職位。他指暫時2個有時限職位會以3年為基準，會嘗試以內部資源或其他不同方式處理，強調希望在時限結束前完成工作。

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