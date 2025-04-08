TOPick會員有獎｜送你《搗破法蘭克》電影換票證 (15份)(每份2張)

破格犯罪電影《搗破法蘭克》入圍 「第22屆西班牙亞洲夏日電影展」

叛逆青年 直播劫案 今個復活節 劫富祭旗

故事大綱

紀月(談善言 飾) 面對投身社會的無力感，她忽發奇想，與其正式找工作做社會奴隸，不如自己掌控命運，以自己的方法「做世界」，打造屬於自己的職業生涯。而她想到的方法是，一邊去犯案，一邊將片段上載至互聯網，製造迴響繼而成為「打劫界KOL」!

在紀月初犯傷人罪被捕而執行社會服務令時，認識同為罪犯初哥的陶俊(岑珈其 飾)，以及紀月青梅竹馬的Hugo(林家熙 飾)，三人組成劫富小隊名為「法蘭

克」。三人本是社會所遺棄的怪胎，但各自身懷奇技，走在一起既能互補又可並肩作戰，目標是要令奸詐的富商們永無寧日。為了增強兵力，「法蘭克」招攬了專以富裕人士為對象的出租女友Chelsea(楊偲泳 飾)，正式向醜陋的上流社會宣戰！

同時，上流教會爆出醜聞指控富豪教徒們借教會奉獻為名來輸送利益，而教會執事代表富豪何家宏(袁富華 飾)成為眾矢之的。花甲之年的何家宏在記者會中澄清，並嘗試轉移傳媒視線，更將焦點轉移至近日的「法蘭克」劫案上，他更發表了一番攻擊「法蘭克」的言論，引起了軒然大波。

正當「法蘭克」打劫一間找換店時，卻意外地捲入教會的洗黑錢陰謀，這次劫案帶來意想不到的危機，究竟「法蘭克」能否一如概往般安然無恙脫身自保?

▼ 點擊圖片放大

角色簡介

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

紀月(談善言 飾)

在輟學邊緣，紀月面對投身社會的無力感，她忽發奇想，與其做社會奴隸，不如自己掌控命運，以自己的方法「做世界」，打造屬於自己的職業生涯。而她想到的方法是，一邊去犯案打劫，一邊將打劫片段上載至互聯網，製造迴響繼而成為「打劫界KOL」!

Hugo(林家熙 飾)

外貌老實, 與紀月青梅竹馬的Hugo表面上是一個資深的保安，但實際上是一個暗網高手兼大麻拆家。他的黑市經驗也為「法蘭克」奠定基石。由於社會服務令教官的經常偷懶，變相令Hugo每次進行服務令的地點皆成為「法蘭克」密謀策略的秘密基地，初試啼聲的珠寶店劫案也令「法蘭克」信心大增。

陶俊(岑珈其 飾)

因偷拍侵犯他人私隱而被捕，在進行社會服務令期間遇上紀月後，陶俊被紀月的理念感化及邀請，決定正式加入「法蘭克」，與紀月、Hugo並肩作戰，目標是要搗亂以奸商為首的店舖，大鬧一場。

Chelsea(楊偲泳 飾)

陶俊的朋友，十分熟悉網上情騙操作。Chelsea本身是一名高級出租情人，常客均是富豪，亦為「法蘭克」帶來了下一個打劫對象：找換店老闆許志文。Chelsea發現許志文的找換店正進行著一些不法勾當...​​​​

《搗破法蘭克》上映日期: 2025 年4月17日

TOPick新聞送出「《搗破法蘭克》電影換票證(15份)(每份2張)」，點先可以擁有？即睇以下遊戲玩法!

- 讚好（Like） TOPick新聞 Facebook專頁

- 追蹤（Follow）TOPick新聞 Instagram

- 按參加遊戲答問題（如下圖）

遊戲只限TOPick會員參加，如非TOPick會員，請按【會員登記】；登入後再參加遊戲。

條款及細則：

截止日期：4月14日(星期一)(23:59)

公佈得獎：4月15日(星期二)

得獎名單：hket App內「TOPick會員活動」

只限TOPick會員參加，每人只限登記一次

新登記TOPick會員必需年滿18歲或以上

評審準則：有獎遊戲以參加者回答遊戲表格內之問題為決定最終得獎，準則由《香港經濟日報》TOPick 市務部以 1） 最能回應問題、2） 附有詳盡解說、3） 表達出個人意見 及 4） 創意 選出最佳答案

任何有關参加是次活動及/或換取獎品的懷疑或證實的詐騙個案，及/或懷疑或證實的濫用個案，將可能導致參加者的登記及/或得獎者應得之獎品被即時取消及/或中止

如有任何爭議，香港經濟日報集團TOPick保留一切最終決定權。