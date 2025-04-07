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名人養生｜68歲靚佬影帝公開濃密真髮秘密　每朝3招活髮 5種食物強腎補血氣

保健美顏

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

最後更新： 31 分鐘前

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【呂良偉／養生／假髮】不老男神呂良偉多年來「電力十足」，將近70歲仍不見老態，一頭濃密的頭髮更被懷疑是戴假髮。他親自拍片粉碎謠言，並霸氣以3字回應網民質疑，公開多年的養生養髮之道，從飲食到日常保養全面解析「凍齡關鍵」。

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life｜手腳纖幼肚腩大恐「一高」纏身不自知　營養師揭港人肥胖隱憂

名人養生｜粉碎假髮傳言

68歲不老男神呂良偉近日在抖音上載影片，指近年有很多人指他一頭烏黑濃密的頭髮是戴假髮的效果。為了粉碎謠言，他拍片用力抓扯頭髮，實證絕無花假一頭真黑髮，並以「很好笑」來回應網民質疑。他強調「連假髮片都沒用」，並透露平日喜歡吃以下5種黑色食材：

黑芝麻、黑豆、木耳、枸杞和堅果。

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他認為，這類食物有助補腎養髮，增加血氣運行。此外，他亦大方分享自己平日每天早上養髮3部曲：

1. 先搓熱十指

2. 按摩臉部

3. 五指當梳，梳理頭皮1至2分鐘，「搓到頭皮發熱」促進血液循環

名人養生｜三餐分配＋深蹲抗衰老

呂良偉年將70歲仍毫無老態，箇中的凍齡秘密全公開！他曾接受媒體訪問，公開日常飲食原則：

  • 早餐：高纖多樣化，特別推薦山藥（淮山）補氣
  • 午餐：抗氧化蔬菜為主，如茄子、花椰菜、番茄
  • 晚餐：清淡少鹽，減輕身體負擔

此外，他深信「人老腿先衰」，每日練習深蹲強化大腿與臀肌，維持下半身力量。健身教練分析，深蹲能提升代謝率，對抗肌肉流失，符合老年健康準則。

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