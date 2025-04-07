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腸胃炎危機丨14歲少女內地旅行後不適返港證患腸胃炎猝逝　 醫生：或細菌入血引發敗血症

醫生診症室

撰文： 容惠玲

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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【腸胃炎/油麗邨/抽搐/聯合醫院】本港一名14歲少女，據指日前自內地返港後，因持續感到不適，於是曾往私家診所求診，證實患上腸胃炎。豈料，翌日晚上情況更急轉直下，突然在油塘油麗邨家中抽搐暈倒，往聯合醫院搶救後證實不治。本港有家庭醫生接受TOPick訪問時指雖然腸胃炎猝死機會罕見，但有2類人士尤其需要小心，一旦有3種情況更需儘快求醫。

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上周五(4日)晚上7時半許，一名14歲少女於油塘油麗邨卓麗樓一單位客廳位置突暈倒，其父見狀於是報警。警方及救護員到場，立即將女生送往聯合醫院搶救，惟最終證實死亡，死因有待驗屍後確定。

據了解，死者上月30日跟家人從開平旅行後回港便開始一連串不適，曾自行食成藥，惟情況未見好轉。死前一日早上，女生亦曾因嘔吐往私家診所求醫，當時被醫生診斷為腸胃炎，她其後回家服藥休息，豈料數小時後卻突然抽搐及暈倒。

腸胃炎猝死屬罕見

家庭醫生林穎怡接受TOPick訪問時指，一般而言，青少年身體狀況良好，腸胃炎猝死機會不高。惟年紀較大的長者及長期病患者尤需注意，因為免疫力較低，出現併發症嘅機會較大。

腸胃炎可致6大嚴重併發症

林穎怡表示一般腸胃炎常見病症包括肚瀉、嘔吐、肚痛、發燒等病徵，不過如果處理不當或感染較特別的細菌，亦有機會引起較嚴重併發症，包括:

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腸胃炎可致敗血症

林穎怡表示，腸胃炎會引起抽搐和暈倒的情況不常見。但有機會是細菌入血引起敗血症，令多重器官失調，影響腦部及神經。也有可能是引發出的腦膜炎等。

腸胃炎3大情況勿拖延

林穎怡指大眾若果有腸胃炎，留意充足地補充水份和電解質，而且一旦有以下3種情況，更切勿拖延，需盡快求醫。

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相關報道：外遊注意丨油塘14歲少女內地旅行後感不適　突家中抽搐昏迷身亡疑腸胃炎肇禍

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