馬國明湯洛雯︱馬國明自拍照被發現頸上有異樣　網民笑指與靚湯有機會做「蛇年父母」

【視帝 / 馬國明 / 馬明 / 湯洛雯 / 靚湯】視帝馬國明（馬明）與湯洛雯（靚湯）於2023年結婚後，經常在社交網站公開放閃，於今年2月馬國明踏入51歲，靚湯更準備一場Sweet爆東京之旅為老公慶生，難怪被網友睇好為「勤力造人」的一對，而且最有機會榮升「蛇年父母」的模範夫妻！

未知是否人逢喜事精神爽，最近正忙拍《新聞女王2》的馬國明，在今日上載Selfie相到個人IG限時動態，染了一頭啡髮後精神爽利，力證自己保養得宜兼零老態，實行「用相片說話」！

馬國明寫道：「#又餓了 #點部署 #想食米線」 不過，隨著眼利網友發現馬明頸上驚現吻痕，而且顏色粉嫩，相信是「新鮮製造」，被網民指馬生馬太果然恩愛。

湯洛雯放閃︱靚湯騷與丈夫遊日本照放閃 馬國明現捲容仍保高度「求生意識」

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馬國明湯洛雯︱網民齊齊「食花生」

開心大發現後，不少網友紛紛留言表示羨慕馬明與靚湯結婚年半仍能如膠似漆，恍如初戀般熾熱。

網友爆笑留言說：「我有無睇錯？馬明頸上有咖喱雞 睇黎呢幾日連假連場大戰，靚湯好肉緊」、「食開咩湯…」、「馬明餓，叫靚湯餵你，今次係湯咖喱😂😂😂 」、「兩公婆仲咁恩愛，值得開心」、「繼天然呆之後，又一成『明』作」等，想不到馬明一張自拍相能吸引大批「又餓了」的網民齊齊「食花生」，認真搞笑。

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