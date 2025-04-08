染髮劑推薦2025｜《LDK》20款白髮染髮劑比拼　6款A級持久不脫色最平只需$31

▲ 日本家品雜誌《LDK The Beauty》比拼市面上20款白髮染髮劑。

【染髮劑／染髮霜／染髮產品／染髮／LDK】隨著年齡增長，頭上冒出白髮實屬正常，但不少人為了美觀會選擇用染髮的方式遮蓋白髮。日本家品雜誌《LDK The Beauty》就對市面上20款白髮染髮劑進行比較測試，當中有6款產品獲得A級評價，最平只售579日圓（約港幣31元）。

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染髮劑推薦2025｜染髮劑類型

《LDK》表示，染髮劑可分為藥品（準藥品）類及化妝品類，而在這2大分類下又有不同類型的產品可供選擇。

藥品（準藥品）型

透過將染料滲透到頭髮中來染色，市面上常見的染髮劑是一種含有二胺的氧化染料，有機會引起過敏反應。因此，已知自己對染髮劑有過敏反應的人士應避免使用，而其他人也務必在每次使用前進行皮膚過敏測試（皮膚斑貼測試）。

1. 泡沫染髮劑

無須進行混合，以按壓的方式擠出染髮劑後塗抹到頭髮上，之後再搓揉即可，也能輕易塗抹到腦後的頭髮；但較難令髮根上色，亦有機會因為用家搓揉不夠徹底而導致著色不均勻，不適合用作補染。

2. 染髮霜

具體用法為混合兩種液體，然後用刷或梳塗抹到頭髮上。染髮霜能很好地黏附在頭髮上，也能輕易塗抹到髮根等較仔細的區域，適合作補染用。此外，染髮霜也適合任何髮型，無論是長髮、中長髮、半長髮還是短髮皆可放心使用。

不過染髮霜的缺點在於較難以一人之力塗遍所有頭髮，要塗抹到腦後或頭頂的頭髮亦有一定難度，而且準備和清理起來也較費時。

3. 乳液型染髮劑

這類染髮劑容易塗抹，能順利為頭髮上色，且不會留下任何不均勻的斑點。瓶子頂部的梳可以輕鬆地將染劑塗抹到髮根處，方便進行補染。

缺點是染劑容易滴落，以及較難塗抹到腦後的頭髮。

化妝品型

這類染髮產品僅在頭髮表面染色，而不會滲透到頭髮深處。通常含有保濕、修復的成分，不僅可以用來染髮，還可以用於護髮，而髮色亦會隨著時間的推移逐漸改變。然而，這類產品容易褪色，所以可能需要經常使用。

1. 染膏

對頭髮表面進行染色，較為顯色，且塗抹一次即可完成。最常見的類型是像睫毛膏和遮瑕膏一樣附有刷頭，便於攜帶，以便在特定區域作臨時修飾。

2. 可水洗型

能讓染髮效果保持一整天，之後用洗頭水即可將顏色洗走；可在出門前快速使用，但有些人可能會覺得每天使用很麻煩。適合用於局部染色，或作為遮蓋白髮的急救選項。

染髮劑推薦2025｜甚麼顏色可以遮蓋白髮？

如果只有幾根白髮，可選擇與自己頭髮相同的顏色或更淺的髮色；但如果白髮較多，就建議選擇深一個色調的顏色。

值得留意的是，深色雖然能夠維持較長的時間，但也會與白髮形成更強烈的對比，使其更加顯眼。此外，如今可供選擇的顏色種類繁多，除了黑色，還有近年流行的灰色調，例如灰褐色，又或是能白髮染成淺色、與白髮融合淺灰米色等。



染髮劑推薦2025｜4大評測標準

完成效果：由專業髮型師在頭髮樣本上使用染髮劑，等待完全著色後，根據髮質、著色效果、光澤度等多方面進行評分；放置數天後再檢視頭髮樣本，根據樣本上的髮質變化、染髮劑殘留物和脫色情況再進行評分。

顏色持久度：專業髮型師對頭髮樣本進行14次的反覆清洗及乾髮過程，利用直接目測和專業儀器檢視頭髮脫色程度，從而評估染髮劑的顏色耐久度。

成分：由專業頭皮治療師檢查產品成分標籤，根據保濕成分、光澤成分、修護成分等進行評分。

使用感：由多名受測者實際使用產品，根據產品氣味、等待時間、附屬工具的使用便利性、用後髮質表現等多方面進行評分。

染髮劑推薦2025｜《LDK》20款白髮染髮劑比拼

《LDK》本次分別測試9款淺色染髮劑及11款深色染髮劑，供大家參考。

淺色染髮劑（排名由低至高）：

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9. SYOSS Colorgenic Milky Hair Color/G01, ￥754（約港幣40元）

8. Wella Wellaton 2+1 Cream Type Jewel Collection / 8CG, ￥1466（約港幣78元）

7. Cielo Moose color/4A, ￥754（約港幣40元）

6. 美源髮采 Foam Cream Color/5A, ￥1083（約港幣57元）

5. 美源髮采 Oil Pack Color/4AB, ￥1227（約港幣65元）

4. Salon de Pro Oil Rich Cream Hair Color（for gray hair）/3GG, ￥815（約港幣43元)）

3. Kao 花王 Blaune Foam Color/2G, ￥712（約港幣38元）

2. Cleodite Clearly Color/French Greige, ￥715（約港幣38元）

1. Salon de Pro Foam Hair Color Extra Rich (for gray hair)/4G, ￥825（約港幣44元）

深色染髮劑（排名由低至高）：

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11. Hoyu Cielo Mousse Color/6, ￥806（約港幣43元）

10. Stephen Knoll Color Couture Cream Hair Color/5M, ￥1295（約港幣69元）

9. Liquor Essence Glow Color/OC5, ￥699（約港幣37元）

8. SYOSS Oleo Cream/5N, ￥699（約港幣37元）

7. Kao 花王 Blaune Foam Color/5, ￥712（約港幣38元）

6. 美源髮采 Fragrance Hair Color Cream/5D, ￥571（約港幣30元）

5. L'Oreal Paris Excellence Liquid Type/5NB, ￥1627（約港幣86元）

4. Wella Wellaton 2+1 Cream Type/4B, ￥1412（約港幣75元）

3. 美源髮采 Foam Cream Color/6N, ￥1139（約港幣60元）

2. Salon de Pro Fragrance-free hair color quick-dye cream (for gray hair)/5B, ￥579（約港幣31元）

1. Salon de Pro Foam Hair Color Extra Rich (for gray hair)/6, ￥837（約港幣44元）

資料來源：《LDK The Beauty》

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同場加映｜消委會9款滿分染髮劑

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9款5分滿分染髮樣本

50惠 天然海藻染髮護髮膏(自然黑)

Fuente Organic Wellness Color Care

KUPA Color Recharge Conditioner (Organic Therapy)

LPLP 天然昆布染髮護髮膏

Rerise回麗絲 天然植萃黑色素護染膏-豐盈彈性

Return 回本 天然染髮護髮膏- 黑色

Rishiri 飄然 利尻昆布白髮染色護髮膏-自然黑色

Herbatint Permanent Haircolor Gel (1N)

Naturtint Permanent Hair Color

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