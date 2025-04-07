DSE2025｜數學卷名師點評整體難度增　舊題型卻用新包裝手法

▲ 數學卷名師點評整體難度增，舊題型卻用新包裝手法。

【DSE2025/DSE數學】中學文憑試（DSE）數學科卷一及卷二今天（7日）開考，TOPick邀請補習名師超研教育數學課程總監HY Lau，分析兩份試卷內容。他認為相比2024年，2025年題目整體難度稍有提升，但仍屬合理範圍。考評局今年明顯增加「新包裝舊題型」的比重，當中如Paper 1 第18及19題、Paper 2的四心問題，翻查歷屆試題，不難發現相似例子。

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DSE2025數學︱只要有做Past Paper就唔怕

考評局出題方向今屆題目展示出一個明確訊號，就是「唔止背題型，仲要識變通」。不少題目稍作條件變化，就會影響解法，考生需要理解背後原理，而非只靠操卷記答案。

觀察Paper 1 A2有一條直線題較深，延續2024年試卷的風格，可見未來仍會係A區「伏位」之一。今年最特別的地方是Section B沒有3D，但出了兩條與四心有關的題目，當中第19題更是2023題目的變奏版，要求考生畫圖判位、精準理解圖像。而最難題目為Section B的圖像轉換題，計算複雜，不少以5**為目標的考生，亦因懷疑自身計算有誤，在該題上花費過多時間，從而影響整體表現。

▲ 數學卷名師點評整體難度增，舊題型卻用新包裝手法。（香港經濟日報資料圖片）

DSE2025數學︱Paper 2較往年難度深

至於Paper 2選擇題，今年有數條題目的出題方法相當用心，往年一般是最簡單的問題，都不如以往可以輕鬆處理，所以對於目標考Level 3的考生來說，這份卷會非常吃力，例如第5題及第11題，除非有MC技巧作配合，則可以捱過。著重考核Concept今年Paper 2有不少問題的條件都有所改變，但運算不多，傾向考核Concept問題。

要數今年比較特別的問題，有第34題出了對數指數圖像對稱關係，第36題出了unbounded region無邊界區域，是歷年來第一次考核。而今年與大部分年份一樣，圖像問題絕對是Level5+的分水嶺，決定考生能否考獲Level 5或以上。

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DSE2025數學︱M1/M2備考小貼士

數學科的M1/M2將於4月28日進行，HY建議考生善用錯題簿，將過往操練Past Paper時曾經做錯的題目抄寫，在臨考前數天便能更有效重點重溫，切忌盲目找尋坊間「刁鑽」的題目練習，打擊自信亦無學習義意，希望各位考生在餘下科目繼續努力。

DSE2025數學︱2026考生注意

明年的考生要留意，因極座標、16進制、三次方題型是今年最後一年出現，下屆考生可跳過。而多題須觀察圖像與條件變化，務必熟練圖像題應變技巧。

▲ 超研教育數學課程總監HY Lau。

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