按摩危機︱40歲男按摩昏迷送院搶救後不治　專家警告：亂按一個部位恐致命

▲ 40歲男按摩昏迷送院搶救後不治

【按摩／頸椎／南韓】不少人喜歡按摩推拿，但若然按錯位置或會危害健康！南韓一名40多歲男子日前在按摩過程中突然失去知覺，送院搶救後不治。該男子生前並無長期疾病，事件引起社會廣泛關注。有專家警告，若按摩不當，嚴重可致命。

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據南韓《朝鮮日報》報道，事發於本月1日，南韓一名40多歲男子在京畿道揚州市的一家按摩店接受按摩時，突然失去意識，店員隨即報警並緊急將其送醫，但可惜男子最終仍不幸離世。

警方表示，男子在前往按摩前曾向同事反映感到頭暈不適，豈料在按摩過程中便暈倒。據悉，該名男子生前並無特殊健康問題，目前警方正在進行驗屍，以釐清男子真正的死因。

當地媒體引述專家的話指出，雖然按摩對人體有益，但若手法不當，不僅無法達到療效，反而可能危害健康。

按摩危機︱專家：切勿亂按「胸鎖乳突肌」

專家特別提醒，切勿亂按「胸鎖乳突肌」，否則可能導致嚴重後果。胸鎖乳突肌是位於頸部的兩塊肌肉，從胸骨延伸至耳朵下方，負責頭部的前推和轉動。這一部位含有頸動脈和神經，若受到不當按壓，如過度施力等，可能會壓迫神經，造成頭暈、迷走神經性暈厥等，嚴重時甚至會損傷頸動脈，導致腦梗塞。

專家建議，特別是對於50歲以上、動脈硬化風險較高的人士，最好避免按摩胸鎖乳突肌。

同場加映︱按摩3大要點

中大中醫學院及中西醫結合研究所客座副教授林冠傑醫師曾接受訪問指，一般因為疲倦而進行推拿按摩並無問題，但如果持續有頸痛、手腳面部麻痹及暈眩等問題，就不要貿然按摩，宜先找專業中醫師診斷，「腦部是靠椎動脈供血，但有些人可能先天只有一邊椎動脈，在按摩推拿時如果力度不當，便可能誘發椎動脈血管壁內膜撕裂而中風。」

想享受按摩推拿，但又不想招致腦中風，林醫師建議大家要留意以下3大要點：

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同場加映｜按摩槍安全使用建議

江蘇省省級機關醫院針灸推拿科主任歐陽鋼曾接受傳媒訪問時表示，使用按摩槍未必會直接導致中風，但患有基礎疾病或特殊體質的人來說，使用按摩槍需小心潛在風險。有專家提醒，4類人士應避免使用按摩槍：

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此外，按摩槍亦切勿用在身體6大位置，尤其是血管比較表淺或是血管神經集中的區域，如：頸動脈、椎動脈、心臟及頭部等：

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