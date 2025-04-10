新世代儲蓄神器 1招輕鬆突破框框 享高達2.00%儲蓄存款年利率及HK$700 Adidas現金券

置業、結婚、裝修、進修...每個人生階段都需要龐大開支，但傳統的儲蓄方式往往令人陷入高息要綁死、靈活要犧牲利息的兩難局面。究竟怎樣才能打破困局？其實想累積財富有很多方法，想利用儲蓄獲取理想回報，又能保持財務彈性？立即為大家拆解箇中關鍵！

定存凍結資金 活存蝕息輸通脹？

提到儲蓄，大家最熟悉的莫過於定期存款和活期存款。定期存款的優點是利率相對較高且穩定，存款期內可以鎖定利率，不受市場波動影響。但最大的缺點就是資金需要「冷凍」一段時間，一旦遇上突發開支或投資機會，想要提早提取存款就得付出利息損失的代價。有些銀行更會收取提早解約手續費，令人感到綁手綁腳。

至於活期存款雖然能夠隨時提存，適合作為應急資金，但利率普遍偏低，有時甚至低至接近零息，根本趕不上通脹速度。在現今物價不斷上漲的環境下，把大量資金存放在活期戶口，等同眼白白看著資金價值被蠶食。

DBS ProSaver 提供高達2.00%儲蓄存款年利率及HK$700 Adidas現金券

面對定期存款「高息但不自由」，而活期存款「自由但低息」，大家會如何選擇？星展銀行（DBS）全新推出的ProSaver儲蓄產品，就為這個難題帶來解決方案。它不單推翻傳統定期存款「綁死」資金的框框，更為大家帶來嶄新的儲蓄體驗。

ProSaver讓儲戶享有前所未有的靈活性，不但可以自由設定儲蓄目標和存款期，更提供高達2.00%儲蓄存款年利率及HK$700 Adidas現金券，徹底顛覆傳統「高息低彈性」的儲蓄模式。最重要的是，在儲蓄期間仍可以隨時提取資金應付不時之需，無需擔心違約金或利息損失的問題。

限時享高達HK700 Adidas獎賞

現時開立ProSaver更有意想不到的驚喜！由即日起至2025年4月30日，只要成功於儲蓄目標到期日達成6個月目標，可享高達2.00%儲蓄存款年利率之餘更可獲得高達HK$700的Adidas現金券，讓你一邊儲錢一邊換新裝！

想立即體驗ProSaver？流程非常簡單！新客戶只要下載DBS digibank HK應用程式並完成開戶後，點按「儲蓄」>「ProSaver」>「新增目標」>「存款」，跟著指示完成設定就可以開始智能儲蓄之旅。現有客戶更加方便，登入應用程式後直接按照以上步驟即可。

值得留意的是，大家完成開戶後除可享受ProSaver提供的精明儲蓄優勢外，更可獲得全球首張「星展銀聯鑽石扣賬卡」。該卡不但能讓持卡人輕鬆兌換14種熱門貨幣，還提供高達3%現金回贈及豐富銀聯禮遇。再加上完善的購物保障、未經授權交易保障及免費旅遊保險^，為消費旅程增添安心保障！而家只需申請並確認收妥扣賬卡，再憑卡於本地或海外消費，可享高達HK$2,000現金獎賞！

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備註：受條款及細則約束。投資涉及風險。

^上述保險計劃由安達保險香港有限公司 （「安達保險」）承保。受保期間/保單年度指由星展發出星展銀聯鑽石扣賬卡予閣下當日起計的一(1)年。安達保險保留最終批核權。星展銀行（香港）有限公司（「本行」，包括其繼承人及受讓人）為獲安達保險授權的保險代理商， 並受有關條款及細則約束。

外匯涉及風險

ProSaver戶口符合香港存款保障計劃資格。

（特約）