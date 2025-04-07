艾威老婆換肝｜曾為太太醫病花光積蓄　艾威驚爆老婆肝病復發　預支50萬為妻換肝一度哽咽

【艾威／陳美玲／多囊肝／換肝】66歲艾威堪稱絕世好老公，當年太太患癌時曾傾家蕩產，花光百萬積蓄為就病妻。近日他透露太太不幸肝病復發，現急需排期換肝。就在手足無措之際，偶遇好友苑瓊丹幫忙促成直播帶貨工作，亦感恩品牌老闆願意預支50萬解決燃眉之急。

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艾威老婆換肝｜急預支50萬為妻換肝續命

66歲艾威今日出席品牌宣傳活動，透露愛妻陳美玲（Lisa）因肝病惡化，現在住院排期急需換肝。艾威哽咽接受傳媒訪問時表示，愛妻患有家族性遺傳多囊肝和多囊腎，2個月前出現黃疸、水腫等症狀，多次進出急症室；自3月中起長期住院。由於換肝屬高風險的大型手術，艾威表示術前醫生需先評估愛妻腦血管狀況：

因為屬於大手術，今日仲要check腦血管，驚佢喺手術過程中⋯⋯有機會中風，所以亦先要評估心理同各方面。

香港公立醫院雖有提供免費換肝排期，但艾威表示太太病情緊急，獲優先排序，當時需要一筆龐大的醫藥費。失魂落魄之際，街上恰巧偶遇好友苑瓊丹，為他搭路促成這次直播帶貨的機會。苑瓊丹亦得悉艾威當時需要一筆錢，於是與品牌老闆兼多年交情好友商議，破例提前預支50萬給予艾威應急。艾威哽咽表示非常感激苑瓊丹和老闆的善意幫忙：

之前我完全唔識老闆、冇交情，所以呢個支持好感動，老婆現時已在醫院等排期做手術，好多謝身邊好多有情有義嘅朋友。

艾威老婆換肝｜曾花盡積蓄就病妻 因1事當年堅決離婚

艾威跟Lisa拍拖多年，2002年決定結婚，Lisa在2015年被診斷子宮生了巨型腫瘤，當時艾威面臨失業，仍努力照顧太太，不離不棄。當時艾威得知太太可能需要換肝和腎時，他甚至願意捐肝給太太。據悉，艾威太太的3次手術費花了近百萬元積蓄。

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2020年，艾威宣佈與太太Lisa離婚，結束18年的婚姻。當時艾威因不滿太太沉迷打牌影響健康，而太太屢勸不改，讓夫婦關係瀕臨離婚邊緣。最後兩人參加內地真人騷《再見愛人2》復合，與太太重修舊好，感情更深以前。

艾威老婆換肝｜多囊肝多囊腎常見於女性身上

據《美國肝臟基金會》網站資料，多囊肝病（PLD）是肝臟中出現多個囊腫。 PLD 囊腫可能會引起疼痛，但通常不會影響肝功能。 如果PLD開始影響肝功能或變得太痛苦，可能需要手術。 然而，囊腫可能在手術後復發。

患有PLD的人出生時就患有這種疾病，但通常直到成年後才會出現大囊腫。 多囊肝病是遺傳性的。 當一名家庭成員發現該病毒時，所有家庭成員都應該接受檢測。 可以使用超聲或CT掃描來檢測PLD。 女性比男性更常見。

大多數PLD患者還患有多囊腎病 (PKD)，這是一種腎臟囊腫，可導致高血壓和腎衰竭。 有時可能需要進行肝移植和腎移植。

同場加映：肝功能變差4大警號

台灣胸腔及重症專科醫生黃軒曾在其Facebook專頁發文解釋肝功能出現問題時，身體最先會出現4大警號，指出一個人的肝臟是否出現問題，其實可以透過臉色、容貌、四肢變化等身體細節看出來。

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