  • 23°C
香港時間：202547日 (一) 18:51

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : Coldplay演唱會 DSE2025 啟德體育園 金秀賢 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

艾威老婆換肝｜曾為太太醫病花光積蓄　艾威驚爆老婆肝病復發　預支50萬為妻換肝一度哽咽

都市病

撰文： 黃堯姿

發布時間： 42 分鐘前

最後更新： 39 分鐘前

分享：

分享：

熱門 Coldplay演唱會 DSE2025 啟德體育園 金秀賢 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

【艾威／陳美玲／多囊肝／換肝】66歲艾威堪稱絕世好老公，當年太太患癌時曾傾家蕩產，花光百萬積蓄為就病妻。近日他透露太太不幸肝病復發，現急需排期換肝。就在手足無措之際，偶遇好友苑瓊丹幫忙促成直播帶貨工作，亦感恩品牌老闆願意預支50萬解決燃眉之急。

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life｜手腳纖幼肚腩大恐「一高」纏身不自知　營養師揭港人肥胖隱憂

艾威老婆換肝｜急預支50萬為妻換肝續命

66歲艾威今日出席品牌宣傳活動，透露愛妻陳美玲（Lisa）因肝病惡化，現在住院排期急需換肝。艾威哽咽接受傳媒訪問時表示，愛妻患有家族性遺傳多囊肝和多囊腎，2個月前出現黃疸、水腫等症狀，多次進出急症室；自3月中起長期住院。由於換肝屬高風險的大型手術，艾威表示術前醫生需先評估愛妻腦血管狀況：

因為屬於大手術，今日仲要check腦血管，驚佢喺手術過程中⋯⋯有機會中風，所以亦先要評估心理同各方面。

香港公立醫院雖有提供免費換肝排期，但艾威表示太太病情緊急，獲優先排序，當時需要一筆龐大的醫藥費。失魂落魄之際，街上恰巧偶遇好友苑瓊丹，為他搭路促成這次直播帶貨的機會。苑瓊丹亦得悉艾威當時需要一筆錢，於是與品牌老闆兼多年交情好友商議，破例提前預支50萬給予艾威應急。艾威哽咽表示非常感激苑瓊丹和老闆的善意幫忙：

之前我完全唔識老闆、冇交情，所以呢個支持好感動，老婆現時已在醫院等排期做手術，好多謝身邊好多有情有義嘅朋友。

艾威老婆換肝｜曾花盡積蓄就病妻 因1事當年堅決離婚

艾威跟Lisa拍拖多年，2002年決定結婚，Lisa在2015年被診斷子宮生了巨型腫瘤，當時艾威面臨失業，仍努力照顧太太，不離不棄。當時艾威得知太太可能需要換肝和腎時，他甚至願意捐肝給太太。據悉，艾威太太的3次手術費花了近百萬元積蓄。

點擊圖片放大
+12
+11

2020年，艾威宣佈與太太Lisa離婚，結束18年的婚姻。當時艾威因不滿太太沉迷打牌影響健康，而太太屢勸不改，讓夫婦關係瀕臨離婚邊緣。最後兩人參加內地真人騷《再見愛人2》復合，與太太重修舊好，感情更深以前。

艾威老婆換肝｜多囊肝多囊腎常見於女性身上

據《美國肝臟基金會》網站資料，多囊肝病（PLD）是肝臟中出現多個囊腫。 PLD 囊腫可能會引起疼痛，但通常不會影響肝功能。 如果PLD開始影響肝功能或變得太痛苦，可能需要手術。 然而，囊腫可能在手術後復發。

患有PLD的人出生時就患有這種疾病，但通常直到成年後才會出現大囊腫。 多囊肝病是遺傳性的。 當一名家庭成員發現該病毒時，所有家庭成員都應該接受檢測。 可以使用超聲或CT掃描來檢測PLD。 女性比男性更常見。

大多數PLD患者還患有多囊腎病 (PKD)，這是一種腎臟囊腫，可導致高血壓和腎衰竭。 有時可能需要進行肝移植和腎移植。

同場加映：肝功能變差4大警號

台灣胸腔及重症專科醫生黃軒曾在其Facebook專頁發文解釋肝功能出現問題時，身體最先會出現4大警號，指出一個人的肝臟是否出現問題，其實可以透過臉色、容貌、四肢變化等身體細節看出來。

點擊圖片放大
+5
+4

相關文章：

養肝習慣｜40歲女患乙肝惡化每日超慢跑逆轉肝功能　醫生推薦做半小時養肝排毒【附醫生推薦3大養肝食物】

肝臟健康｜肝功能變差有樣睇？　醫生4大容貌變化：肚變大要留神

改善脂肪肝｜30歲女早餐改吃2種食物　3個月脂肪肝竟神奇消失

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

肝病警號｜被稱為「沉默的器官」　醫揭4大肝臟過勞警號可演變成肝癌
12:33 2025/03/25
肝病警號｜被稱為「沉默的器官」　醫揭4大肝臟過勞警號可演變成肝癌
【醫學罕例】 22歲孝子捐出7成肝　助末期直腸癌母重獲新生
17:12 2022/09/18
【醫學罕例】 22歲孝子捐出7成肝　助末期直腸癌母重獲新生
【捐肝救父】男星張軒睿捐45%肝救癌父　切除膽囊留後遺症：沒有猶豫
17:36 2022/11/26
【捐肝救父】男星張軒睿捐45%肝救癌父　切除膽囊留後遺症：沒有猶豫
肝臟移植︱歌手張洪量愛妻換肝1年病逝　主診醫生揭罕見死因：2400多例中唯一1例【附肝硬化5大成因+4招預防】
10:17 2024/03/05
肝臟移植︱歌手張洪量愛妻換肝1年病逝　主診醫生揭罕見死因：2400多例中唯一1例【附肝硬化5大成因+4招預防】
肝衰竭｜15歲女自行服感冒藥　手眼變黃肝衰竭需肝移植　醫生：切忌盲目用藥
18:01 2024/01/25
肝衰竭｜15歲女自行服感冒藥　手眼變黃肝衰竭需肝移植　醫生：切忌盲目用藥

你可能感興趣

肝病警號｜被稱為「沉默的器官」　醫揭4大肝臟過勞警號可演變成肝癌
12:33 2025/03/25
肝病警號｜被稱為「沉默的器官」　醫揭4大肝臟過勞警號可演變成肝癌
【醫學罕例】 22歲孝子捐出7成肝　助末期直腸癌母重獲新生
17:12 2022/09/18
【醫學罕例】 22歲孝子捐出7成肝　助末期直腸癌母重獲新生
【捐肝救父】男星張軒睿捐45%肝救癌父　切除膽囊留後遺症：沒有猶豫
17:36 2022/11/26
【捐肝救父】男星張軒睿捐45%肝救癌父　切除膽囊留後遺症：沒有猶豫
健康問題 健康養生 夫妻之道 養生 離婚 艾威

最高瀏覽

香港旅遊｜女生來港旅遊帶零食回內地　1類零食「不能帶」慘遭海關沒收
香港旅遊｜女生來港旅遊帶零食回內地　1類零食「不能帶」慘遭海關沒收
抑鬱症｜前港姐冠軍葉翠翠兩度患抑鬱症曾想輕生　老公病危細仔變長期病患
抑鬱症｜前港姐冠軍葉翠翠兩度患抑鬱症曾想輕生　老公病危細仔變長期病患
遊日注意︱日本政府最新估算南海海槽地震　8.7級以上大地震數小時內恐連震兩次
遊日注意︱日本政府最新估算南海海槽地震　8.7級以上大地震數小時內恐連震兩次
急症室最長等候時間（04月07日 時間16:05）
急症室最長等候時間（04月07日 時間16:05）
外遊注意丨油塘14歲少女內地旅行後感不適　突家中抽搐昏迷身亡疑腸胃炎肇禍
外遊注意丨油塘14歲少女內地旅行後感不適　突家中抽搐昏迷身亡疑腸胃炎肇禍