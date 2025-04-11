公屋熱話｜公屋男身在國外或被房署剔名　上網求助網民勸：為家人都應該咁做

▲ 公屋男身在國外或被房署剔名，上網求助網民勸：為家人都應該咁做。

【刪除戶籍 / 國外 / 公屋政策】獲派公屋的面積與家庭人數息息相關。近日，有身處國外、在港時與家人同住公屋的港男在Facebook「公屋討論區」群組發帖，指日前房屋署約談家人，告知他大概率會被刪除戶籍，遂詢問網民應該如何保留戶籍。

部分網民勸港男，為家人著想應該刪除戶籍；而當港男自述不願刪名原因後，引起網民熱議，直言他不應濫用資源，更有直指他「自私」。

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公屋熱話｜港男身在國外大概率被房屋署刪名

樓主表示，他現在身在國外，日前房屋署與他家人約談後，表示有很大概率會取消他的公屋戶籍，現房署要求他提交工作證明，證明他在國外，這令他猶豫不決，遂詢問網民建議，還表示「感覺係自首咁樣」。

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公屋熱話｜網民勸港男按要求提供怎證明

此事引起網民熱議，認為未免影響其家人「正常居住於公屋」，樓主應該按照房屋署要求提交有關證明，「剔除個名啦，起碼你家人人唔使因為隱瞞虛假資料而提心吊膽」、「為咗家人著想都應該刪名」、「你要如實報知」；還有人表示樓主既然長期生活在國外，便不要佔用公屋資源，「既然長期在國外，請勿濫用職員」、「公屋係留俾有需要嘅人」、「既然已經選擇離開香港，仲霸佔公屋資源，為乜」。

公屋熱話｜自述不願刪除戶籍原因被斥：自私

面對網民的勸告，樓主表明自己不願意刪除戶籍的原因，「我都怕佢哋會在影響屋企人……因為我係單親家庭，都好大機會因為剔名而缩細公屋」，而後便有人直斥他「自私」，「呢條友都幾自私，人唔喺香港，又想阿媽住得大啲，香港人真係！」。

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