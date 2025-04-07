提防騙子｜警隊吉祥物「提子」驚現炒價　二手平台最貴賣$XXX　網民：誇張過Chiikawa！

▲ 「提子」圓滾滾的可愛模樣深入民心，如今更是無處不在！

【警隊/吉祥物/提子/提防騙子】近年不少人墮入各式各樣的騙案，香港政府為加強打擊騙案，聯同警方推出提防騙子的吉祥物「提子」，提子圓滾滾的可愛模樣深入民心，連帶它的周邊產品大受歡迎，近日在二手平台上，更驚見提子毛公仔、鎖匙扣和墨水筆等出現炒價，當中毛公仔更被炒至$350，難怪有網民表示：「比Chiikawa更誇張！」

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提防騙子｜吉祥物「提子」無處不在

現時隨處都有「提子」的蹤影，它除了走入校園宣傳「提防騙子」意識，政府甚至在中環10號碼頭設置「提子碼頭」，不過講到最矚目的是，毗鄰香港警察總部及港鐵金鐘站的夏慤花園，3月已化身為打卡勝地「提子公園」！由可愛又親民的提子為主角，展示26組造型各異的防騙提子藝術裝置，將防騙訊息融入有趣的生活體驗，市民和遊客能隨心拍照打卡，捕捉與警察總部同框的獨特畫面，足見提子無處不在！

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提防騙子｜二手平台湧現賣家炒賣提子相關產品

原來連二手平台都有提子的身影！有二手平台近日出現不少賣家轉售提子相關產品，包括毛公仔、文具、鎖匙扣等等，其中毛公仔開價$250至$350、墨水筆售$200、一套4個的鎖匙扣要價$350，連環保袋和繪本都有人出售，亦可見提子的周邊產品定價十分進取，有不少賣家更以「限量」、「限定」字眼作標榜，令其炒價大大提升，有網民直言提子的炒價比日本人氣卡通Chiikawa商品更誇張！

其實提子產品未有公開販售，皆由政府舉辦的活動如抽獎、有獎問答、攤位遊戲中獲得的非賣品，如果想獲得提子周邊產品，大家應多加留意政府及香港警察的官方網頁活動。

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警隊招募｜警察招募組以「警察熊貓公仔」吸引人投考警隊

此外，在過去的周末（4月5-6日)，警察招募組於觀塘apm舉辦一連兩日的「警察 • 社區招募快線」活動，吸引大量市民參加，投考反應熱烈。由於大熊貓熱潮仍未退，警隊推出的「警察熊貓公仔」當日也有化身做吉祥物，現身招募活動，以可愛形象吸引更多人投考加入警隊。

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