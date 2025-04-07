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飛行意外｜2018年印度來港客機發生嚴重事故　同年小型飛機撞落馬屎洲

港聞

撰文： 鄭寶生

發布時間： 1 小時前

最後更新： 42 分鐘前

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民航意外調查機構今日（7日）發表兩宗2018年的飛機事故調查報告。其中一是印度來港客機在上空急降，需要二次進場才能着陸，另一宗是小型飛機失速撞落馬屎洲。

印度航空客機下滑道訊號波動

2018年10月20日，由印度英迪拉甘地國際機場出發的印度航空波音787-8型客機（登記標誌VT-ANE），早上約6時在接近香港國際機場時急速下降，觸發機上一系列警報。機組人員進行復飛時，飛機已下降至無綫電高度280英尺，距離跑道約2.6海里。飛機最終在第二次進場時順利着陸。

調查發現，造成是次事故的成因是由於儀表着陸系統的下滑道訊號波動，飛機開始急速下降並偏離至預定航線之下方，再加上隨後機組人員延遲復飛，使飛機的進場狀態越來越不穩定。調查小組向印度航空提出了三項安全建議。

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最低螺旋高度下進行初始螺旋釀意外

至於小型飛機意外是發生於同年6月24日，香港飛行總會（現已易名為中國香港飛行總會）一架Zlin Z 242 L飛機（登記標誌B-LUK），下午4時29分從石崗機場起飛，計劃在吐露港一帶飛行。下午4時35分，飛行員失去對飛機的控制，導致機體撞擊吐露港馬屎洲的地面。飛行員頭部受輕傷，但能夠從飛機上自行撤離。

調查報告指出，釀成這次意外的原因是飛行員在低於香港飛行總會要求的最低螺旋高度下進行初始螺旋。該動作隨後發展為完全螺旋而令飛行員失去對飛機的控制。飛行員在重新控制飛機後，在有限的高度下已無法作出有效的修正，導致飛機撞擊地面。調查小組向中國香港飛行總會提出了兩項安全建議。

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