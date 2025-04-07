將軍澳填海｜環諮會有條件通過將軍澳137區填海環評　提3條件及5建議

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環諮會今（7日）同意有條件通過將軍澳137區及相關填海用地發展的環評報告，並提出3項條件及5項建議，包括成立社區聯絡小組，以處理與工程項目相關的環境問題的溝通及查詢，以及須先提交珊瑚移植及優化計劃予環保署審批等。

政府擬於將軍澳137區及132區填海共40公頃，分別作新住宅區，以及安置公共設施，包括混凝土配料廠、建築廢物處理設施、廢物轉運站及海上垃圾收集站等。環諮會環境影響評估小組上月開會一致同意建議有條件通過項目的環評報告，並提出3項條件及5項建議；環諮會大會今討論不足半小時後亦同意環評小組的建議。

環諮會提出項目倡議人必須諮詢漁護署並在工程項目相關部分的海事工程開始最少3個月前，將珊瑚移植和優化計畫提交環保署署長審批，計劃須詳列施工前珊瑚調查結果、珊瑚移植方法、珊瑚接收地點的位置和適應性、移植後的監測計劃、擬議珊瑚優化措施，如收集不可移動的珊瑚體及珊瑚碎片用於種植的詳細措施，以及整體實施的時間表；倡議人亦須在涉及砍伐樹木的相關建築工程展開前最少1個月，將樹木管理和優化計畫提交環保署署長審批，計劃須包括擬建工程直接影響的個別樹木、擬議的補償種植和優化措施，以及護養及檢察計劃。

最後一個條件則要求倡議人必須設立由相關受影響各方代表組成的社區聯絡小組，以處理與工程項目相關的環境問題查詢等。

至於5項建議，就包括探討採用非直線式生態海堤設計的可行性，為海洋生物提供多樣化的棲息地；在技術及經濟可行下，探討使用低碳排放的建築方法及物料，減少項目碳排放；海堤設計須考慮氣候應變，防止項目發展受到水泛濫影響；考慮進行綠化時，種植原生植物，以提升生態連通行，及城市生物多樣性，以及在施工和營辦階段加強減廢、廢物重用和回收。

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