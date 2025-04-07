全球金融與產業合作峰會｜財庫局料吸引過千人包括國際知名行業先驅　擬另辦考察、文化活動

▲ 財庫局局長許正宇指，峰會期間，會透過不同環節展示香港優良的營商環境。（資料圖片）

財庫局聯同引進辦及貿發局於今年內舉辦首屆「香港全球金融與產業合作峰會」，局方預計，將吸引過千名來自世界各地的與會者，包括國際知名行業先驅、金融、科技與商界領袖、學術專家及政要等。

財庫局局長許正宇回覆議員特別財會提書面問題指，峰會期間，會透過不同環節展示香港優良的營商環境，以及「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色和優勢，包括邀請已落戶在港的龍頭企業現身說法，分享它們在香港設立及拓展業務的成功故事，以吸引更多國內及海外企業落戶香港，特別是對香港有重要策略價值的產業，包括來自生命健康科技、人工智能與數據科學、金融科技、先進製造與新能源科技、文創等產業的創新科技企業。

財庫局透露，正與峰會的合作夥伴探索，在峰會前後及期間會舉行各類配套活動，例如考察、文化活動等，以豐富訪港企業和投資者在港的體驗，亦會在峰會後繼續與重點企業積極聯繫，鼓勵國際和內地企業在香港設立和拓展業務，發掘更多商機和合作機會。

財庫局：由於招商引資工作透過不同活動進行 難以就單一活動訂具體目標

引進辦目標是在2025年內接觸不少於350間重點企業，洽談在港落戶或擴充業務，財庫局指，峰會預計將大大有助特區政府接觸先進產業龍頭、海内外企業及投資者，但由於相關招商引資的工作會透過不同活動持續進行，難以就單一活動訂立具體目標，直接量化其吸引企業落戶和資金流入的數字。

財庫局：以現有人手和資源應付峰會籌備工作

財庫局指，峰會的籌備工作現正積極進行中，包括與不同單位探討合作、落實嘉賓名單等，強調以現有人手和資源應付相關籌備工作，沒有相關開支預算的分項數字。

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