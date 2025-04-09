家庭悲劇｜7歲男童親睹姐姐溺亡指證生母下毒手　17年後還原當日真相

07年曾發現一則轟動美國的家庭悲劇，一名7歲女童被發現溺斃於家中後園的流動泳池，其28歲母親Amanda Lewis報警聲稱女兒遇溺，救起時臉色已發紫。其7歲兒子AJ事後向警方透露，指控母親將姐姐扔進泳池浸死，令事件備受關注。惟調查期間，AJ證詞多次出現矛盾，更曾一度更改口供，辯方雖多次對其證詞可靠性提出質疑，但法庭最終仍因2原因判定Amanda謀殺罪成，判處終身監禁。17年過去，現已24歲的AJ還原當日真相。

綜合外媒《每日郵報》及《鏡報》等報道，案發於2007年8月8日，Amanda Lewis夜班工作後回家後小睡了一會兒，當時6歲兒子AJ與同母異父的姊姊Adrianna正在看卡通，期間兩人纏著她想去後院泳池游泳，但她卻以需外出購買上學用品而拒絕。不久後，AJ跑進屋內告知姊姊在後園泳池中，Amanda從後門望出，見女兒臉朝下浸在水裡，救起時臉色已發紫，隨即報警。

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初時警方認為這是一起意外，惟AJ向警方透露：「媽媽把姊姊浸入水中了。」表示母親因Adrianna患有過度活躍症（ADHD），當日在家中亂噴清潔劑，Amanda被激怒後，將其扔進泳池並用手按住其臉。驗屍報告顯示，Adrianna臉上有類似手印的瘀傷，與AJ的說法吻合。調查還發現，Lewis家中環境惡劣，臥室骯髒不堪，散發尿臭，幾乎沒有玩具，AJ更供稱他與姊姊平日常受母親虐待。

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家庭悲劇｜7歲男童出庭作證指證母親

2008年2月，當時僅7歲的AJ出庭作證，他在法庭上聲淚俱下，指證母親殺死姊姊，並畫了一張圖展示當日情景，稱「那是媽媽」、「正在殺害姊姊」、「她把雙手放在她（姊姊）臉上」，同時亦提及童年充滿「黑暗與創傷」，他與姊姊常遭受身體虐待。

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雖然調查過程中，AJ證詞曾多次出現矛盾，警方與他5次對話，除了前兩次之外，後面3次的證詞皆前後矛盾，例如曾說早上與姊姊去公園後又否認；最初稱從窗戶看到母親淹死姊姊，後改口說在樹上觀察，但兩種說法均有疑點。第5次談話時，他甚至表示姊姊是騎玩具車滑進泳池，母親試圖救她卻不及。

家庭悲劇｜男童證詞多次矛盾 法官2原因裁定罪名成立

Amanda律師Walter Smith質疑AJ證詞的可靠性，認為其可能受到誘導，推測外公Charles Burns或許在背後影響記憶，但此說法未獲證實；而Amanda同事則表示，Adrianna曾試過損壞母親的汽車，當時Amanda曾說過要「殺死」Adrianna，又在車內用永久性記號筆寫下「失敗者」幾個字。

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控方強調指，驗屍報告中的瘀傷與AJ最初證詞一致，加上Adrianna的老師與外婆證實她怕水，不可能自行進入泳池。Amanda雖然一直堅拒承認犯罪，並且通過兩次測謊測試，但陪審團仍裁定Amanda一級謀殺罪名成立，判處終身監禁，不得假釋。

家庭悲劇｜17年後再露面現況曝光

AJ於事發後改名並由他人收養，如今17年過去，現年24歲的AJ已為一名消防員，日前他再次出面接受《每日郵報》採訪時，堅稱母親「百分之百有罪」，強調：「我堅持我（當日所說）的一字一句。」

他表示自己目前已婚並擁有幸福家庭，但對童年創傷仍感心碎。如今他與母親無直接聯繫，甚至拒絕稱她為「媽媽」，而稱其為Amanda。而Amanda在獄中多年，至今仍堅稱自己無辜，近期更聘請律師試圖翻案，惟多次上訴均告失敗，目前仍被關押在佛羅里達州霍姆斯特德女子懲教所。

同場加映｜ADHD非小朋友「專利」

本港精神科專科醫生熊書揚曾受訪指，65%兒童患者長大後仍有ADHD症狀，兒時「坐唔定、紮紮跳」更會轉化為做事甩漏易分心、「份份工做唔長」、甚至衝動消費等，往往到事業發展受挫，出現情緒問題才能識別，但可透過藥物及認知行為治療控制病情。

她又列出部分常見ADHD症狀：

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資料來源：每日郵報、鏡報

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