搗破法蘭克｜入選第24屆紐約亞洲電影節　楊偲泳岑珈其被刪接吻戲曝光

▲ 電影《搗破法蘭克》劇照。

【楊偲泳/ 岑珈其 / 紐約亞洲電影節 / 搗破法蘭克】由蔡康凝執導，談善言、林家熙、岑珈其、楊偲泳主演電影《搗破法蘭克》獲選入圍「第22屆西班牙亞洲夏日電影展」 競賽部份，並公布入選「第24屆紐約亞洲電影節」。電影將於復活節4月17日上映，同日發布四位主演角色海報。

《搗破法蘭克》打破過往傳統犯罪電影風格，顛覆一貫拍攝手法及演出，無論導演及演員演出，皆以嶄新方向挑戰固有框架，將帶給香港觀眾有新思維及新畫面，將是令人期待的年輕香港電影。

故事講述一群叛逆青年，組成劫富小隊，犯案留下塗鴉標記，戴上兔仔面具，自拍械劫過程，上載互聯網，挑戰道德底線，賭上自身前途及安危，但求點擊流量，同時公然狙擊奸詐黑商，引發社會軒然大波。

搗破法蘭克︱終極預告及海報曝光 談善言演打劫界KOL

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搗破法蘭克｜男方怕醜拒激吻 楊偉倫恥笑「得把口」

楊偲泳與岑珈其在戲中飾演一對曖昧賊拍檔，二人出生入死之餘，拍攝不乏拖手逃命、感情咀戲，Renci主動向戲裏戲外皆是怕醜仔的珈其獻吻，而且，導演安排開鏡首日便拍攝咀戲，珈其顯得頗為尷尬，Renci更踢爆珈其原先建議「脷疊脷」，但臨陣縮沙，老友楊偉倫恥笑「得把口」。

對於開鏡首天便要拍攝咀戲，二人默契十足，岑珈其表示，事前與Renci商討如何配合演繹，他說：「不過有緊張，好多謝Renci好專業，其實我覺得自己有啲失敗，明明要男仔令對方安心，反而要女仔同我講OK冇問題，佢好專業。」

珈其認為配合劇情，輕輕的一吻已經好夠能表達箇中意義，珈其說：「我同Renci 之前兩套戲合作都係情侶，但係冇試過錫，反而今次唔係情侶，曖昧關係有錫，感覺浪漫。」

Renci笑說：「我哋本身圍讀時，本身尺度係大嘅，但基於好多原因就縮到好細。導演本身諗住係激啲，我之前係驚我嘅人身安全，而家我都唔敢面對，見到佢我會驚，因為珈其太太係跆拳道黑帶。」但由於電影內容豐富，導演為維持緊湊節奏，忍痛剪走該場咀戲。

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搗破法蘭克｜岑珈其：我哋好浪漫

而在另一場二人的拖手戲，更是展現浪漫，珈其說：「我哋好浪漫，我覺得好似動漫嘅浪漫的鏡頭，共患難共生死。」珈其更唱起鄭伊健的《甘心替代你》。Renci 說：「我唔敢拖咁耐，驚抽離唔到。」

楊偲泳與飾演神父的楊偉倫合作，Renci笑言要向神父告解：「佢（珈其）本身唔係蜻蜓點水咁簡單，我哋圍讀嘅時候，佢話係脷疊脷，佢話錫下會浪漫啲，但係去到現場我同佢講咁我伸脷嘞！佢就縮沙，仲要我做主動。」

楊偉倫：「咁就真係衰，自己得把口，又有要求，但係又要人哋做動，呢啲唔要得！」

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