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雷霆特攻隊︱MUC神級超能戰士哨兵登場　拆解擁屈機戰力最強敵人有何弱點

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撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

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熱門 Coldplay演唱會 DSE2025 啟德體育園 金秀賢 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

MUC神級超能戰士哨兵登場，拆解擁屈機戰力最強敵人有何弱點。

【Thunderbolts* / 雷霆特攻隊* / 電影】Marvel Studio早前無預警突發直播長達5個半小時，宣布《復仇者聯盟5》(Avengers: Doomsday) 27位演員陣容，令fans提早尖叫無限期待！當中包括眾多《雷霆特攻隊*》（Thunderbolts*）主要成員鐵定上陣出戰！

Marvel Studios《雷霆特攻隊*》（Thunderbolts*）隆重介紹宇宙最強、能力遠勝所有復仇者加埋之神級超能戰士「哨兵」（Sentry）。這個由幕後勢力大家姐「華倫天娜」（茱莉亞路易絲卓佛 Julia Louis-Dreyfus飾） 秘密策劃的人造超級戰士忽然失控，引爆滅世危機。

CinemaCon 2025︱迪士尼新片大晒冷　預告《復仇者聯盟5》將有重磅卡士登場

「寒冬戰士」施巴斯坦史丹（Sebastian Stan）緊急召集「新黑寡婦伊蓮娜」科倫絲佩芝（Florence Pugh）、「紅色守衛者」的大衛哈伯（David Harbour）、「獲加」懷亞特羅素（Wyatt Russell）、「模仿大師」奧嘉古莉寧高（Olga Kurylenko）及「鬼魅」漢娜約翰卡門（Hannah John-Kamen）等各路暗黑強者，暫代復仇者廷身出戰，成為人類最後希望。

究竟「哨兵」有幾勁？屬何方神聖？又將會對全宇宙以及「雷霆特攻隊*」造成什麼嚴重威脅？

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雷霆特攻隊︱屈機戰力無可匹敵

「哨兵」（路易斯布文 Lewis Pullman 飾）於 Marvel 漫畫世界之中令人聞風喪膽的存在，能力就有如 100 萬個爆發的太陽！其能力來自神秘特製血清 Golden Sentry Serum，單就身體力量而言可謂神擋殺神：有自我修復能力，擁有超強感官神經，速度驚人之餘亦能夠飛行。

「哨兵」最厲害之處，在於可將現實扭曲，亦能夠改變物質及能量，輕鬆就令任何人瞬間消失，能力之強大堪稱屈機。

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雷霆特攻隊︱最強敵人之弱點

即使能力再強，「哨兵」都有弱點。由於「哨兵」體內分子相移，導致偶爾會脫離現實，所以其弱點亦在於精神層面，當「哨兵」心靈脆弱，身體甚至會被自己黑暗一面「虛無」(The Void) 完全操控，以無盡黑暗吞噬整個世界。

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