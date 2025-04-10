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腎衰竭｜21歲醫學生打籃球突嘔吐驚揭患5期腎衰竭　醫生教睇2指標即知有無異狀 　

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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台灣一名21歲醫學生在打籃球期間突然嘔吐，接受檢查後驚揭已患第5期腎衰竭。

【腎衰竭/指標】台灣一名年僅21歲的醫學生在打籃球期間突然嘔吐，休息後未見好轉，結果求醫檢查後竟發現已患上尿毒症及5期腎衰竭。有醫生就指出，早期腎病大多沒有症狀，但做體檢時可藉2項指標預估腎臟是否有異。

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台灣腎臟科醫生江守山在節目《小宇宙大爆發》中分享病例，表示該名醫學生發病前正在球場打籃球，打到一半突然開始嘔吐，原先以為只是運動過度、太過勞累，然而他回到宿舍後仍繼續嘔吐，情況不見好轉，於是到急症室求醫。

該名醫學生接受抽血、超聲波等檢查後，竟發現患上尿毒症，且2個腎臟皆已萎縮，腎絲球過濾率更是只有3點多，而一般人的數值應為100，最終確診為第5期腎衰竭。江守山建議這名學生準備換腎，否則21歲便開始洗腎，無論對個人抑或健保都是災難，一年恐怕要花80幾萬新台幣。

腎衰竭｜腎病初期無症狀　睇2指標即知有無異狀 

江守山指，台灣與美國一樣，美國有3分之1的腎病患者求醫時已是第5期腎衰竭，而且是在洗腎前1個月才終於到腎臟科求診。對此他解釋，這是因為腎病初期大多不痛不癢、沒有症狀；上述的醫學生的表現也一直十分正常，不但能考上醫學系，還能夠打球，頭腦、體力都沒有壞掉，實際上卻已是罹患了末期腎衰竭的患者。

那麼，市民要如何及早發現腎臟異狀？江守山就表示，市民平日做身體檢查時，可透過驗血驗尿報告的2項指標發現端倪。他續指，只要會看尿蛋白與腎絲球過濾率，就可初步預估腎臟是否有異狀；一般而言，如果有尿蛋白，就不可能是腎臟正常的人，而一旦發現腎絲球過濾率不好，同樣應該盡快就醫。

另外在飲水方面，他就提醒市民平日應要減少喝各類飲品。如果無法接受白開水，也可以選擇無糖綠茶、黑咖啡、酸櫻桃汁、蔓越莓汁、檸檬水、生薑茶或黑豆水等相對不傷腎的飲品，但仍需注意控制攝入量，每天不應超過一杯。

更多相關報道：傷腎習慣｜女子食保健品5年竟患4期腎衰竭　腎功能提早25年惡化　醫生揭原因

傷腎習慣｜10大傷腎惡習

此外，洪永祥曾在其Youtube頻道「腎寶思樂腎臟專科」公開10大傷腎惡習，綜合自己20年的從醫經驗，分析病人罹患腎病的種種誘因和生活習慣：

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第1名：水喝太少

身體不夠水分會直接影響腎絲球的過濾率，故盡量不要等到口渴才喝水，每天應該喝足體重3%至4%的水。

第2名：高油鹽糖飲食

有糖尿病、高血壓或痛風是導致腎功能退化的主要原因之一，故此減少外食次數和減少用過多醬料調味，可改用天然的蔥、薑、蒜、辣椒、香料等，多攝取天然的膳食纖維。

第3名：吸煙和空氣污染

這兩種物質不但傷害人體肺部，長期接觸會傷害人體血管和代謝。故此，吸煙人士應盡快戒煙，以保護腎功能。當空氣污染嚴重時，務必把窗戶關緊，避免外出活動。

第4名：高壓和捱夜

壓力和睡眠不足會造成免疫系統失調，更會導致血壓和血糖失控，是造成腎功能惡化很重要的因素。故此，他建議晚上11時前入睡為佳，並善用運動和冥想紓壓。

第5名：濫用抗生素和成藥

現在很容易能夠在藥房自行購買抗生素、感冒藥、消炎藥等成藥，造成藥物濫用。若多年食用止痛藥會造成慢性腎臟損傷。若需要服用成藥超過3天，最好遵從醫生的指引。

第6名：飲料零嘴加工食品

台灣受夜市文化影響，不少年輕人多喝手搖飲料和吃加工食品，少喝水或吃原型食物，或會增加腎臟負擔。

第7名：憋尿

醫生指，女士們在外上廁所不太方便，擔心公廁衛生養成憋尿習慣。他指出，憋尿輕則重複的泌尿道感染，嚴重可導致痛風、腎結石等，久而久之加速腎功能衰退，尿頻或漏尿等情況發生。

第8名：久坐不動

有研究發現，一天坐超過6小時，每增加一小時等同吸兩支煙的傷害，簡介造成壽命減短。故此，他建議打工仔如情況許可，盡量站著工作，或每30分鐘就站起來活動一下；下班後亦不要一直躺在沙發上。

第9名：錯誤的進補與保健品

洪醫生指，從他臨床經驗觀察所得，長期食用不合適的營養保健品或錯誤進補會造成腎衰竭。他建議，若需要長期服食一種營養補充品超過3個月，宜先諮詢腎臟科醫生，且定期追蹤腎功能。

第10名：使用錯誤的飲食飲水容器

使用品質不佳的微波場合和鮮豔顏色的碗盤筷子，會在不知不覺間吃下很多塑化劑和重金屬。

腎衰竭｜腎功能下降5大徵兆

根據日媒《東洋経済》報道，腎臟科醫生高取優二曾表示，腎臟被稱為「沉默的器官」，即使受損亦很少有明顯的症狀，因此發現時病情往往已經較為嚴峻。他列出以下5種腎功能下降的徵兆，提醒市民一旦身體出現這些變化，有可能代表腎臟正在求救，最好及早求醫接受檢查，以掌握腎臟的健康狀況。

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腎病先兆丨7類高危群組人士

北京中醫藥大學東方學院腎病科主任蔡倩中醫師在社交平台「小紅書」發布短片，指腎病是一種常見的疾病，惟有5成病人早期發病可以毫無先兆，她指，大部分病人確診尿毒症時已經是晚期腎病，需要洗腎度日，呼籲大眾要留意身體轉變，如留意氣味。由於尿毒症患者身體無法代謝廢物，如尿素氮、血肌酐等，當中的氨氣會導致身體會飄出一種臭雞蛋味，且最明顯會在呼吸和排尿中聞到臭味。

她另指7類人屬於高危群組，需要多加留意：

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