兒童心理｜JEMS以培養學童良好品格為使命　劉馬露明分享家長紓緩情緒良方

▲ 曾推出童書《Thankful Theo》的劉馬露明，覺得看書本是其中一個最好的親子教育。（彭大偉攝）

早前有調查指出應屆DSE考生壓力持續高企，混沌少年期的情緒困擾，近年備受社會關注。候任貿發局主席馬時亨長女劉馬露明，09年創立JEMS教育中心，她一直堅信小朋友愈早為良好品格打好基礎，長大後愈能有更大的抗壓能力。

劉馬露明（Christine）分別於英國及美國頂尖大學畢業，回流香港後，她於2009年創立JEMS（Junior Excellent Members of Society），旨在培養小朋友的責任感、同理心、毅力，她認為這都是良好的品格教育，小朋友可以自小建立這些特點，日後才可擁有更好的自信心以至領袖能力。

▲ 首屆兒童品格節早前揭幕，嘉賓之一包括勞工及福利局局長兼兒童事務委員會副主席孫玉菡。

家長更關心情緒管理

她的教育中心成立了16年，社會上兒童教育理念或會因時改變，Christine依然深信有些價值觀是不會變。「我們的教育課程有3個核心元素，包括：一是自我認同（Identity），要知道自己的獨特之處；第二是良好的人際關係（Relationships），懂得尊重別人、具團隊精神，第三是要有社會責任心（Community Service），不能只有自我中心，要有同理和關懷別人的心，故我們常帶小朋友進行義工探訪。我相信這些核心品格，不會因為潮流而被否定，放在做人道理同樣合適。」

當然她明白社會環境會變化，家長的需求也會改變，在課程內容便要適時調整，但基本的理念是不變的。「譬如以前的家長會更重視子女是否懂尊重，現在都是重要，但會更關心如何培養毅力，能否面對挫折等，在設計課程時就會加入這些方向。」

▲ JEMS至今已創辦 16 年，一直致力培育小朋友建立良好品格。

那家長們是何時開始對子女的抗逆力更為關注呢？劉馬露明指大約是在疫情前後。「可能在疫情期間，小朋友大多時間留在家中上課，習慣了面對家人，疫後復課重返學校，要重新接觸人群，功課上的壓力也更多，自然會出現情緒變化。學校方面也留意到這些變化，近年更多跟我們合作主辦情緒管理的講座。」

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家長都需要冷靜空間

在課堂上，導師會透過一些小道具來講解情緒管理。「例如我們會向小朋友模擬火山爆發實驗，以此來引伸到人的情緒就好像不同程度的火山，幾時會爆、如何處理、怎樣面對等，火焰可以用雨水來淋熄，等如我們也可以用運動、飲食或音樂去平復情緒，家長也可以同步參與學習，用這個形式去跟孩子作溝通。」

常說父母是子女的一面鏡子，家長本身也要做好情緒管理，別成為孩子的反面教材，因此其教育中心也常常跟同家長開會。「我明白成年人都會有情緒，有些媽媽會說在家中要面對不同問題，有時真的會發脾氣，我就會這樣分享，首先在小孩面前鬧情緒是幫不到件事，這時候大人可以先行開一下，讓自己和小孩都有冷靜空間；其次家長也可以承認自己的不足，大人不一定是全對，可以跟小朋友一齊學習一同成長。」

▲ 她相信兒童須具備社會責任感，故定期會帶小朋友進行義工活動。

教子女可有灰色地帶

Christine本身也是一位4孩之母，她在課堂上教授管理情緒的方法，自己也能運用嗎？她笑道：「我發現，如自己列出的10項品格質素，有時未必可以全部都能應用，所以便需要分先後次序，要找出哪些是自己覺得最重要的，尤其我有4個小孩，要他們學識感恩、善良以及有責任心是必須的。」

在工作上日理萬機，回到家中她也容許在管教子女可有灰色地帶。「我小時候的家教，是一家人食飯一定不能有人早離枱，現在我有4個小孩，很難要求他們坐足一小時陪父母談話，當然有個底綫，總不能我要追着他們餵飯。如果有合理原因，我也可以容許子女吃完便先離座；另外，以前我都不想他們常玩平板電腦，但現在學校都需要他們用，所以也只好放寬。」

▲ 作為4孩之母，Christine亦深深明白父母在情緒上的變化和需要。

情緒管理上，她會跟子女清楚分享自己的感受。「我會跟他們說，媽媽有個patient bucket（耐性清單），如果他們做了某些事，過了我的界綫，我就會提醒再不停止就真的會生氣了，這樣子女便很清楚我的容忍力去到哪裏。」

品學兼優的重要

創立了JEMS 16年，Christine對於兒童教育的熱誠不但沒有減退半分，更覺得使命感愈來愈大，尤其近年經常會看到有關學童輕生的新聞，令她甚感痛心。「我可以很穩陣的開教授語言的學校，卻選擇了品格教育工作，如果沒有passion，是很難一直做下去。其實近年無論政府資源以至學校配套都已進步不少，但每次看到不幸消息，真的一宗也嫌多，自己就覺得事情十分迫切，好想做得更多，如果小朋友能及早做好情緒管理，建立了穩健的根基，日後的抗逆能力便會提升，就可能減少走上絕路的機會。」

▲ 2009年成立的JEMS，以全英語授課，幫助孩子從小培養品德及認識正確價值觀。

Christine有感中國人所說的「品學兼優」，當中「品」是比「學」為先，的確有很大的道理。「因為有好的品格，才能把學到的東西用在正確的地方上，特別是現在科技發展太快，人們有正確的價值觀，便可以把知識用於幫助別人，否則的話，便可能拿科技來詐騙別人，每當想到此，我就會想加快追上時代的步伐，不能讓自己在教育工作上慢下來。」

除了JEMS，2016年Christine另外創立了非牟利機構「品格教育協會」，旨在為更多不同階層推廣良好品格特質，本月更舉行了首屆「兒童品格節」，劉馬露明至今不忘使命。「我們希望每個孩子都能成為善行的代言人，不單是一天，而是每天，相信小小的善行會為社會帶來巨大的改變。」

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