名校校慶︱聖若瑟書院辦SJC Cup國際象棋冠軍賽　八大高手對決冠軍賽鬥DeepSeek

▲ 聖若瑟書院（St. Joseph's College, SJC）將於2025年4月11日至 13日舉辦第二屆「SJC Cup 國際象棋冠軍賽」。

【聖若瑟書院/中西區中學/】為慶祝聖若瑟書院創校150周年，聖若瑟書院（St. Joseph's College, SJC）將於2025年4月11日至 13日舉辦第二屆「SJC Cup 國際象棋冠軍賽」，屆時將有來自五個國家的八位世界級冠軍棋手聚首一堂，展開一場精彩的棋藝對決。

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中國外交部和四國領使(印度、越南、蒙古、哈薩克斯坦)也會出席開幕典禮，這也表示這個活動得到多個國家層面的高度重視及認同。 本次賽事不僅吸引了多位國際象棋大師參與，更特別安排了一場科技賦能: 由人工智能系統DeepSeek與賽事總冠軍的對弈，成為本次活動亮點之一。

賽事亮點 1：總冠軍和DeepSeek的對決

本次賽事其中一個亮點將於2025年4月13日下午舉行，屆時賽事的總冠軍將與人工智能系統DeepSeek進行一場別開生面的對決。 人類歷史上有兩場著名的電腦對人類下棋挑戰:

第 1 場是 1996/97 年: IBM Deep Blue 對戰世界棋王 Garry Kasparov

第 2 場是 2017 年: Google Deep Mind Alpha Go 對戰世界棋王 Lee Sedol 這兩項比賽當年也在國際科技界、社會界別獲得廣泛的的話題討論及研究。

借著2025年新一代AI DeepSeek橫空出世，聖若瑟盃借此機會希望增加青少年對國際象棋及人工智慧的興趣及關注，我們在活動最後一天安排了比賽總冠軍對弈DeepSeek。

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賽事亮點 2：

八大世界級棋手雲集 SJC 展開連場激戰 SJC Cup 2025 的重心在於國際頂尖棋手之間的較量。參賽陣容星光熠熠，包括來自中國內地、中國香港、 哈薩克斯坦、印度、蒙古和越南的八位頂尖棋手多位世界冠軍及國際象棋大師，其中更有聖若瑟書院的舊生林景蔚與應屆學生陳弘燁，他們是香港罕有的「三冠王」（全港慢棋、快棋及超快棋冠軍）。棋迷們將有機會欣賞到世界級水平的精湛棋藝，感受國際象棋的無窮魅力。

賽事期間將通過直播方式，讓全球棋迷同步觀看。

以下是八大棋手的介紹：

趙盛鑫 Zhao Shengxin（WFM 女子棋協大師）：中國，2013 年世界少年冠軍賽冠軍（女子 12 歲下冠軍）， 2024 年全國國際象棋錦標賽（團體）冠軍。

林景蔚 Daniel Lam（FM 男子棋協大師）：中國香港，2017 年世界業餘國際象棋錦標賽超快棋冠軍，曾獲 得 12 次全港慢棋，快棋及超快棋冠軍，聖若瑟書院舊生。

陳弘燁 Boris Chan （CM 男子後補大師）：中國香港，2025 年第 15 屆全運會香港特別行政區首席代表， 2025 年全港慢棋冠軍，2023 年全港快棋及超快棋冠軍，聖若瑟書院現時學生。

Abilmansur Abdilkhair（IM 男子國際大師）：哈薩克斯坦，2022 及 2023 年世界業餘國際象棋錦標賽慢棋冠 軍。

Zhuban Bigabylov（FM 男子棋協大師）：哈薩克斯坦，2016 年世界業餘國際象棋錦標賽慢棋冠軍，2018 年 超快棋冠軍。

Arvinder Preet Singh（FM 男子棋協大師）：印度，2018 年世界業餘國際象棋錦標賽慢棋冠軍，2018 年 SJC Cup 冠軍。

Anu Bayar（WFM 女子棋協大師）：蒙古，2011 年世界業餘國際象棋錦標賽慢棋冠軍（女子組）。

Hoang Thi Bao Tram（WGM 女子特級大師）：越南，2024 年亞洲團體快棋錦標賽表現第一名的業餘選手。

賽事將於4月11日（星期五）拉開序幕，當天將舉行開幕典禮及新聞發布會。4月12日（星期六）及 13 日（星期日）將進行為期兩天的棋手對賽，並通過直播方式讓全球棋迷同步觀看賽事。

4月13日下午，除了DeepSeek與總冠軍的對決外，還將舉行「與眾同樂」環節，八位世界級棋手將與64名少年棋手進行對弈，象徵國際象棋棋盤上的 64 格。

賽事宗旨：

1/ 推動國際象棋普及及鼓勵青少年多元發展: SJC Cup 2025 國際象棋冠軍賽不僅是一場頂級的國際象棋賽事， 更旨在推廣國際象棋運動，鼓勵更多年輕人參與其中，增加學生思維能力和創造力，尤其透過下棋去感悟 人生如何由逆轉順，同時學習面對勝負得失應該有的平常心。

賽事期間，棋迷們不僅可以觀賞到世界級棋 手的精湛棋藝，還能通過與棋手的互動環節，提升自己的棋藝水平。

2/ 響應國家一帶一路政策: 以棋會友 – 推動地區和地區之間的文化體育交流。

3/ 幫助香港的多元化國際定位發出一點點光: 協助宣傳: 香港除了金融地產，還有很多的多元文化，例如科 技、體育也是在國際上有一定的認同和成績。 關於聖若瑟書院（St. Joseph's College） 聖若瑟書院是香港歷史悠久的學府之一，致力於培養學生的學術及多元能力發展。SJC Cup 國際象棋冠軍 賽自創辦以來，已成為全球首屈一指的世界業餘棋賽。

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