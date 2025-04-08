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最美星二代︱林愷鈴演《三命》散發仙氣　奪CHILL CLUB女新人銀獎承諾：不忘初心

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撰文： 文體藝online

發布時間： 55 分鐘前

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熱門 Coldplay演唱會 DSE2025 啟德體育園 金秀賢 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

「最美星二代」林愷鈴。

【林愷鈴 / 三命 / CHILL CLUB / 最美星二代 / 龔慈恩】一直被封為「最美星二代」的龔慈恩女兒林愷鈴（Ashley），剛在本周日（4月7日）舉行的《CHILL CLUB推介榜年度推介24/25》獲「CHILL CLUB年度新人女歌手」銀獎。

這次是林愷鈴繼今年初在《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》奪生力軍女歌手金獎後，在今年再奪音樂獎項。她在個人社交平台上載當晚照片，並寫得獎感言稱：

好好好多謝每一位投票俾我嘅朋友！

作為新人，
我知道自己未做到最叻，
我嘅作品亦都唔係最mainstream。
所以我真係好想
多謝大家支持我加入樂壇呢個新嘗試，
你哋嘅鼓勵係我好大嘅動力！

嚟緊我會繼續忠於自己，不忘初心
做多啲唔同嘅創作
繼續保持純粹之餘
我亦會變得更加強大！
希望大家會繼續對我好奇啦！

最後，她多謝我公司同事、家人及朋友一直支持，寫道：「有你哋喺身邊，我更有膽量同力氣去做自己想做嘅事 :)」

【熱血合唱團】林愷鈴+伍詠詩參演劉德華新戲　發放正能量思考人生方向

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最美星二代︱學霸讀港大建築系　

除音樂成績外，歌影視三線發展林愷鈴，參演的ViuTV新劇《三命》正在熱播，劇集口碑不俗，在劇中演畫家的林愷鈴散發著文青氣質，與劇中人完全配合，仙氣逼人。

現實中，林愷鈴在也是具藝術修養的學霸，她分別就讀聖保羅男女中學附屬小學及聖保羅男女中學，在2018年在國際文憑大學預科課程（IB）裡獲得41分（滿分為45分）和考上香港大學，並入讀第一志願建築系學士課程，在2022年畢業。

在讀中學時，Ashley已當模特兒，當時已被封「最靚星二代」，外間不時把她與另一靚女星二代沈月作比較。

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最美星二代︱兩歲開始學音樂

此外，Ashley兩歲開始學不同樂器，包括鋼琴、小提琴、中提琴、長笛、非洲鼓等多種樂器，又接觸朗誦、繪畫、圍棋、游泳、劍擊、騎馬等不同課外活動，在於8歲時已考獲六級鋼琴兼八級聲樂資格，可說有內在美又有外在美。

在2015年，林愷鈴初涉演藝行業，翌年與唐韋琪翻唱經典動畫《長腿叔叔》主題曲《夢中的天使》，獲得正評並引起觀眾注意。2017年，林愷鈴電影處女作《熱血合唱團》便已經與天王級劉德華合作。

林愷鈴現為杜琪峯銀河海潤演藝有限公司（影視）及天下一音樂（歌唱）旗下藝人，曾參演劇集包括《繩角》、《冰上火花》，以及電影《七人樂隊》等。在去年，推出首支個人派台歌《現在》。

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最美星二代︱能文能武懂得紮鐵砌磚

巾幗不讓鬚眉，林愷鈴曾在社交平台分享到蒲台島地盤工作的照片，能文能武，懂得紮鐵、撈泥、砌磚。

她上載工作照並寫道：「多年前我跟著朋友到蒲台島幫忙建設，為的是拯救一顆（棵）望住居民長大、歷史悠久的樹。當時雖然 on paper有學過，但實際上我對於on site的許多操作仍然是毫無認知。我在蒲台島學到了『紮鐵』、『撈泥』、『砌磚』等等的基本概念，也在這個地方渡過了我那段時間最開心、最純粹的時光。」

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星二代丨林愷鈴推出首支個人唱作單曲　P1X3L成員George參演《現在》MV

【七人樂隊】元華比Ashley更貪玩合作零隔膜　林愷鈴獲華哥教路：令我安心不少

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