資料外洩｜私隱專員公署去年接獲624宗個人資料外洩個案　按年増47%

▲ 私隱專員公署在去年接獲624宗個人資料外洩個案。（資料圖片）

私隱專員公署在去年接獲624宗個人資料外洩個案，分別是市民投訴個案421宗，機構主動通報個案203宗，按年増47%。公署正研分階段實修訂《私隱條例》，如率先推出「設立強制性個人資料外洩通報機制」。

政制及內地事務局局長曾國衞回覆議員特別財會提書面問題指，公署接獲的個人資料外洩個案，在2023年，市民投訴個案267宗，機構主動通報個案157宗；2022年，市民投訴個案205宗，機構主動通報個案105宗。公署強調，對所有個案均有跟進處理，包括了解個案是否違反《私隱條例》的規定，並按情況向相關機構發出勸喻信、警告信，或送達執行通知。

公署正研分階段實修訂《私隱條例》建議 如率先推出「設立強制性個人資料外洩通報機制」

公署建議，修訂《私隱條例》的內容包括︰(1)設立強制性個人資料外洩通報機制；(2)直接規管資料處理者；(3)要求資料使用者制定個人資料保留時限政策；(4)加重罰則及賦權個人資料私隱專員施加行政罰款；及(5)釐清個人資料的定義等。公署指，會小心研究推出修例建議的最合適時機，並會適時諮詢立法會政制事務委員會。

公署指，因應業界憂慮，正積極研究如何適當調整修例建議，包括是否及如何分階段實施修訂建議， 例如率先推出「設立強制性個人資料外洩通報機制」和「直接規管資料處理者」的修訂方案 ，以減少對業界可能造成的影響，並同時研判相關因素以釐定適當的行政罰款金額， 對違反《私隱條例》 起阻嚇力的同時，亦為業界可承擔的水平。

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