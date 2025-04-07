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特別財會｜立法會智能升降機低智能　議員作例關注新項目如何減不必要開支

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 1 小時前

最後更新： 3 分鐘前

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立法會秘書長衛碧瑤。（彭大偉攝）

立法會更換智能升降機後，常遭議員批評不智能，採購、運作及維護開支，至今仍未能公布。民建聯立法會議員陳勇今日更以立法會智能升降機為例，關注如何可減少不必要開支，令項目更符合成本效益。

今日特別財會上，陳勇點名海庭道綜合大樓的自動泊車系統，指「幾百萬整一個，如果唔係自動泊車，幾十萬」希望審計署審計一下，讓政府部門不要試那麼多「新嘢」，「試完唔得，就似立法會智能電梯，驚都會出現這個問題，將來係高人工、高開支、但係低智能就麻煩了。」他希望可以減少不必要的開支。

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校長專訪｜前聖保羅中學校長潘鎮球大談近40年教育生涯　曾無奈開除學生結局令人意想不到

衛碧瑤：經過各方努力及多番調整 有相當的改進

立法會秘書長衛碧瑤承認智能升降機啟用初時，運作未必可以滿足立法會的要求，因和商業大樓的模式不一樣。但經過各方努力及多番調整後，加上近來更使用了「特快模式」，在開會的日子特定時間內，會去專屬的樓層，「我們每一日看著數字，暫時有相當的改進，我哋會一直努力睇住，希望佢愈來愈可以滿足立法會大樓的需要。」

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