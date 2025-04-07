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搶人才｜人才辦小紅書等7平台宣傳經費預算1000萬　料追蹤人數升逾6成

港聞

發布時間： 1 小時前

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熱門 Coldplay演唱會 DSE2025 啟德體育園 金秀賢 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

（資料圖片）

政府近年銳意招攬各地人才於香港落腳，人才服務辦公室本年用於「小紅書」等平台宣傳經費預算1000萬，料追蹤人數升逾6成，惟帖文曝光次數少近4成；另預留約700萬外訪開支。

勞福局於新一份預算案指，人才辦將會善用小紅書等6個社交平台及網站「說好香港故事」。當局回覆議員於特別財會的書面提問，指人才辦人手編制有38個崗位，其中8人負責宣傳及市場推廣相關工作。而人才辦本財政年度預算開支約8,800萬元，較修訂多90萬，當中社交媒體平台宣傳的開支約為1000萬元，較去年減少500萬。

勞福局就社交平台宣傳工作設KPI（績效指標），預計今年各平台追蹤人數升逾6成，其中預算Instagram的追蹤人數由1296人增至7000人、小紅書則由2622人增至13000人，分別增約5倍。惟在追蹤人數倍增下，局方預算今年帖文曝光次數僅4500萬次，較去年約7421次少近4成。局方另增加媒體報道數目指標，預算今年將有300次媒體報道。

預算案提到，人才辦今年將會進行外訪，有關開支預算約700萬元。局方指，外訪計劃目前仍在籌劃階段，具體詳情有待落實，已敲定的外訪為4月中聯同大灣區內地城市和澳門特區到馬來西亞吉隆坡舉辦招才引智活動，推廣大灣區的發展機遇。

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