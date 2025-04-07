學生津貼｜蔡若蓮：曾考慮為津貼增門檻　衍生行政費「慳到嘅錢變相慳唔到」

▲ 蔡若蓮否認，取消2500元學生津貼是與鼓勵生育背道而馳。（彭大偉攝）

政府突削2500元學生津貼，昨在立法會特別財委會上遭多名議員質疑。教育局局長蔡若蓮披露，曾考慮為津貼增設門檻，惟涉行政費無助節流。她亦否認做法與鼓勵生育背道而馳，指政府已從幼稚園起提供資助，「在有財政挑戰時要心存感恩。」

立法會特別財委會昨討論教育開支預算，至少9名議員均在發言中質疑當局取消2500元的學生津貼的決定，或就取消津貼提出反建議。蔡若蓮表示，當局曾考慮按學校類別或家庭資產收入延續津貼，或逐步取消，但當中會涉及行政開支，「可以慳到嘅錢變相慳唔到」。

否認違背鼓勵生育政策 「在有財政挑戰時要心存感恩」

立法會議員梁熙批評，政府發放新生嬰兒獎勵金的同時，取消學生津貼和調整資助大學學費，未能配合鼓勵生育。蔡若蓮否認與鼓勵生育政策背道而馳，強調取消津貼是要避免「預支未來」。她提到，當局從幼稚園開始已資助學生，包括提供幼稚園教育計劃、「12年免費教育」，並資助學生入讀大學等，「有更多資源當然好，但面對財政有挑戰時，要心存感恩，為未來做負責任的決定，讓香港可持續發展。」

議員陳凱欣批評當局在學生人口下跌時，仍取消恆常津貼，蔡若蓮解釋措施是紓困措施，反問「今日社會情況變化咗，係咪仲要紓困？」陸頌雄追問指措施後來已恆常化，而非紓困措施。蔡若蓮說：「隨著社會發展哪些範疇要投放資源，或那些之前投放的方式未能發揮效率，我們都會檢視。」

教師學生內地交流開支受行程規劃影響

會上亦有議員關注當局檢討大學聯招的「本地生」定義，蔡若蓮稱或會檢視獲學費資助的資格，但不會將學生分類成非本地生、人才子女等類別收學費。另外，有議員亦關注教師內地交流計劃參與人數下跌但開支上升，以及學生內地交流預算人數上升但開支下跌的情況，蔡若蓮解釋，交流開支受行程長短遠近影響。

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