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精神健康｜精神健康社區中心支援中學生大增　議員料因學校更關注學生精神問題

港聞

發布時間： 29 分鐘前

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勞福局局長孫玉菡（資料圖片）

學生精神健康受關注，精神健康綜合社區中心2024至25年度修訂預算年增13.4%至6億元，服務對象之中，中學生大增1.26倍至1,762人。有議員期望，學校及家長能及早發現有困難的學生，令他們及早得到適切協助。

預算6億元年增13.4%

目前共有24間由社署津助的精神健康綜合社區中心，為區內懷疑有精神健康問題或受情緒困擾的人士及其家人或照顧者，及早辨識問題及提供支援。勞福局在回答立法特別財委會問時指，中心2024至25年度預算有6億元，較2023至24年度增加7,110萬元或13.4%。

陳凱欣（資料圖片）

截至去年底9個月，中心接受服務的中學生達1,762人，較2023至24年度全年大增1.26倍。至於家屬或照顧者使用服務人數至去年底9個月為4,799人，較2023至24年度全年少289人或5.7%。

提出該問題的立法會議員陳凱欣表示，教育局上周指，本學年有2,090名中學生患有精神病，較5年前增1.5倍，小學生亦有上升。她說為疫情後學童自殺個案大增，引起家長和學校關注學生精神狀況，因此多了請社工轉介到精神健康綜合社區中心。陳凱欣期望及早介入可讓學生及早得到適切協助，指若遲發現康復機會亦會下降。

安老院舍人手普遍短缺（資料圖片）

院舍非本地護理員比例大升

勞福局亦回應了院舍人手問題，指政府於2023年6月推出「院舍輸入護理員特別計劃」，至去年底已經完成第4輪輸入護理員配額申請，共收到10,187份申請，當中7,188個名額已獲批，安老院舍佔6,439個，其餘749個為殘疾人士院舍。

若對比截至去年底院舍聘用員工人數，可見輸入非本地人手比例大增。去年底安老院舍聘用13,145名護理員，「特別計劃」批出的6,439個名額，佔安老院舍護理員人數近49%。殘疾院舍批出非本地護理員名額749人，佔護理員比例16.8%。兩種院舍共有17,601名護理員，7,188個非本地名額比例高達40.8%。

綜援人士接受就業服務後重投職場比例降

此外，勞福局披露綜援人士重投職場的數據，至去年底的9個月，有311人次成功就業而脫離綜援，佔接受就業支援服務人次的2.2%，較2023至24年度的3%下跌0.8個百分點。而因未能履行求職人士承諾書要求，而被停發綜援或要求償還多領綜援的人次，至去年底9個月有409人次，而2023至24年度則有584人次。

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