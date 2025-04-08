啟德體育園｜Coldplay演唱會開鑼　屯馬東鐵綫增班次

▲ Coldplay演唱會4月8日起舉啟德主場館舉行。（資料圖片）

為配合Coldplay舉行巡迴演唱會，運輸署將實施特別交通安排，便利觀眾往返，提醒過境旅客預早計劃行程，又指活動期間體育園將不設泊車位，建議觀眾盡量乘搭鐵路離場。

▲ Coldplay演唱會4月8日起舉啟德主場館舉行。（資料圖片）

九巴7特別綫 接載散場觀眾

運輸署表示，港鐵會加密屯馬綫和東鐵綫班次，並安排空載列車候命；另預料的士輪候時間會較長，觀眾只可於宋皇臺道的特別上落客區乘搭。

城巴新增兩條特別巴士路綫，分別是往落馬洲（新田）公共運輸交滙處的SP12，以及往港珠澳大橋香港口岸及機場的A25S。九巴則開辦7條特別綫，在活動結束後約15分鐘，在宋皇臺道近啟德青年運動場的上落客區開出。

▲ Coldplay演唱會4月8日起舉啟德主場館舉行。（資料圖片）

提前入場可睇暖場Show

啟德體育園提醒，持普通門票觀眾可於下午5時入場；持升級體驗門票的觀眾可於4時或4時半提前入場。演唱會在下午6時10分及7時分別設暖場節目，觀眾可提早入場欣賞精采演出。

觀眾亦可在啟德體藝館地下、啟德主場館二樓啟慶滙及東營購買官方紀念品，現場只接受信用卡或手機支付。升級體驗禮品則要在演出完結後，到啟德體藝館地下周邊售賣處換領。

▼散場特別巴士綫▼