啟德體育園｜Coldplay演唱會帶動本地遊服務　旅遊平台預訂升2成

▲ Coldplay演唱會4月8日起在啟德主場館舉行。（資料圖片）

演唱會經濟成效受關注，今起啟德舉行的英樂隊Coldplay演唱會推出2,000多元起的連酒店套票均售罄。售票平台披露海外預訂佔7成半，並帶動預訂本地旅遊服務量升兩成，料套票能針對獨特及深度旅遊新趨勢。

Coldplay今起在啟德主場館舉行4場演唱會，為啟德體育園首場大型演唱會。是次除了推出傳統門票，並透過旅遊體驗平台Klook推出「酒店+演唱會門票」的演唱會體驗套票，提供兩張演唱會門票之外，並包括按酒店星級劃分的兩種體驗套票，分別提供「3至4星」及「4至5星」酒店房間1間，售價由2,580元及4,860元起。

▲ Coldplay演唱會4月8日起在啟德主場館舉行。（資料圖片）

針對獨特深度遊體驗

Klook香港、澳門及泰國總經理岑皓祺向本報表示，今次套票開賣高峰期，平台系統曾錄得每秒容納近50萬用戶排隊等候，最終全數套票火速售罄，海外預訂比例佔7成半。他亦披露平台內部數據指，是次銷售亦成功刺激本地消費，於去年10月8至10日的3天預售期間，對比前3日（即同年10月5至7日）數據，有關海外用戶預訂本港旅遊活動及服務數量，按期上升20%，相關人均預訂金額亦升2成。

相較鄰近地區，香港較少演唱會推出門票連酒店的套票。岑皓祺解釋，今次推出套票是由於去年下半年開始留意到，具明確目的的外遊行程現升勢，更多港人會特別因為音樂、藝術及體育活動等而外遊，當中演唱會和音樂會甚受追捧；平台最新研究亦發現旅客現更願意投資於獨特及深度體驗，一站式套票正正能針對此需求。

▲ 岑皓祺指，Coldplay訂票期間，海外用戶預訂本港旅遊活動及服務數量亦有上升。（資料圖片）

消費額可達門票逾4倍

岑又引述平台數據指，當樂迷參加演唱會或大型音樂活動時，在當地創造額外消費可達到門票價值的4至5倍，反映歌迷的強大消費力，為旅遊目的地造就更廣大經濟效益；平台去年調查亦發現，逾半會因為音樂及體育等活動而外遊的受訪港人，在當地人均消費由港幣4,000至8,000元不等，類別涵蓋住宿、門票和活動周邊紀念品等，可見上述特別活動將為旅客和活動當地帶來互惠互利的效果。他另提到最新發售的Lady Gaga新加坡演唱會套票亦甚受歡迎，可見海外參加演唱會趨勢將延續。

▲ Coldplay演唱會4月8日起在啟德主場館舉行。（資料圖片）

職訓局酒店及旅遊學院課程總監黃家榮指，現時機票價錢下降，去旅行變得平民普及化，更發展至「旅客追求的不只是觀光，而是更好的旅遊體驗。」他舉例如到外地參加馬拉松和單車比賽，演唱會正正就是獨特的體驗式旅遊。

黃續指，演唱會門票及酒店套票愈來愈流行，估計參加演唱會的人士多屬「享受型」旅客，原本已願意花費購買演唱會門票，料對住宿有一定要求，不會走「特種兵」路綫，若非即日來回的內地客，整個旅程人均消費可達5,000多元。惟他亦強調最重要吸引有叫座力的歌手來港開騷，就能吸引海外旅客到來。