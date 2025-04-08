簡淑兒麥大力結婚︱簡淑兒答應男友求婚　麥大力雙喜臨門承諾：我養你一世

▲ 簡淑兒答應麥大力求婚。

現年35歲的簡淑兒（Jessica）與混血機師麥大力（Derek）因為於TVB齊拍節目相識由此相愛，二人拍拖3年，簡淑兒在昨日於社交平台上載婚照宣布接受麥大力求婚。她寫道：

I said… Yes! Sorry we kind of kept it from everyone for a while. I just really wanted him to have the spotlight he deserved, regaining his Captain seat, after all the time and effort he had put in! We always joke around saying how when we first met, he had just lost his job. After he got his job back, I lost my job... Guess we’ve seen each other’s best and worst! lol

@derekmackesy Thank you for always looking after me. I promise I’ll stop eating all your food~

簡淑兒抱歉表示未有一早公布婚訊：「Sorry we kind of kept it from everyone for a while.」然後解釋她只是希望麥大力得到應有的關注：「他在付出了所有的時間和努力後，重新獲得機長席位！」

最後不忘放閃感謝未婚夫，她笑言各自陪伴對方經歷失業，看到彼此最好與最壞的一面，又多謝對方一直以來對自己的照顧。不過，有網人民指，簡淑兒穿寬鬆婚紗而且用汽球遮肚，不知是否「雙喜臨門」。

另外，麥大力在個人社交平台上載二人在沙灘拍的剪影照，發文表示多謝未婚妻陪他走過高山低谷，承諾餘生都會照顧對方一輩子。

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簡淑兒麥大力結婚︱

正如簡淑兒所述，現年38歲麥大力近日榮升機長。在2020年，國泰港龍航空因受新冠肺炎疫情所影響，裁減約8500名員工，麥大力因此失業，之後他參加TVB的《衝上雲霄大選》，最終贏得冠軍由此涉足娛樂圈，翌年在拍攝myTV SUPER真人騷節目《SUPER FIVE》時，與細3歲的簡淑兒撻着。

在疫情過後，他即離開TVB重回飛機師工作，在上月升職為大客機正機長，他當時在社交平台發文報喜直言是每個飛行員夢想。現在再加上求婚成功，所以麥大力也可說是雙喜臨門。

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至於2012年曾參加《香港小姐競選》入行的簡淑兒在2022年離開TVB，結束10年賓主關係。因為簡淑兒的家人從事珠寶生意，加上她住豪宅，所以入行以來被標籤為「有錢女」。不過她曾接受TOPick專訪澄清說：「我並非有錢女，家人經營的只是小生意，我都要賺生活費和給家用，並非大家所說的唔使憂。不過，我很感恩沒家庭負擔，讓我做自已想做的事。」

另外，簡淑兒也曾在2020年向TOPick透露擇偶指，偏愛性格簡單的男士：「經濟狀況可以靠努力掙錢去改善，但心地善良及純品是天生，即使裝出來也是假。因為我是個簡單直接的人，不擅長花言巧語，所以雙方相處舒服最重要，不需要猜度對方想甚麼。」

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