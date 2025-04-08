心臟病｜台灣情歌天王TANK淡出樂壇10年等死　接受「心肝同期移植」 12小時生死角力過程曝光

【TANK／歌手／心臟／器官捐贈／移植】43歲台灣歌手呂建忠（TANK）因遺傳性心臟病長期受困，多次淡出歌壇，去年完成巡演後，在3月末病情急劇惡化，心臟衰竭合併肝硬化與多重臟器衰竭，一度無法站立，甚至悲觀等死。他在微博坦言：「我從來不是幸運兒，或許這就是宿命。」他日前接受「心肝同期移植」，12小時生死角力過程曝光。

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綜合台媒報道，TANK過去因遺傳性心臟病長期受困，曾在2007年因病在舞台上昏倒，裝置心律調節器後仍無法根治。2022年簽約新公司於杭州重返歌壇，2024年完成馬來西亞吉隆坡及台灣高雄、台北巡演，不料卻在結束巡演後病情急劇惡化，心臟衰竭合併肝硬化與多重臟器衰竭，一度無法站立，醫生亦坦言他的情況不容樂觀，只有進行心肝同期聯合移植才能徹底解決他的病症。

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TANK日前於微博發文分享抗病歷程，指自己由去年8月出現發熱和胸腹水感染，到9月就已經無法站立，11月初時已無法進食，心臟和肝臟功能指標都極度異常，凝血功能也出現問題：

我萬念俱灰，在過往的一生裡，我從來就不是一個幸運兒，或許這就是我的宿命吧。我和醫生、老闆商量，想回到家人身邊，度過最後的時光。

心臟病｜病情嚴重曾一度放棄 獲捐贈者器官成亞洲首例

在他已經一度悲觀等待生命結束時，醫護卻未有放棄拯救他的希望。去年11月21日，TANK收到腦死亡捐贈者器官，於浙江大學醫學院附屬第二醫院接受亞洲首例「心肝同期聯合移植手術」。這場12小時高難度手術由跨科別醫療團隊執行，成功將他從死亡邊緣拉回，創下醫學紀錄。

TANK微博發文分享抗病歷程（點擊圖片閱讀詳情）：

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他憶述指，術後醒來時，他的經紀公司老闆紅著眼守在ICU外面，兩人隔著玻璃大哭了好久，之後經歷痛苦恢復期，最終克服重重困難，終於在今日（7日）康復出院：

是的，我們重新站在了陽光里。——你們的老朋友tank，正式歸隊！

心臟病｜發文感激眾人支持：更懂得「活著」的意義！

對此，TANK亦感激表示，身邊人及多個醫護團隊的不離不棄和堅持，鼓舞了他的鬥志、解決了所有的後顧之憂，同時亦感謝捐贈者無私奉獻：「這份決定背後是難以言語的割捨」。

他又感嘆曾因病失去音樂舞台與至親姐姐，如今更懂得「活著」的意義，「帶著『借來的勳章』，我要為黑暗中堅守希望的人繼續歌唱。」歌迷紛紛留言祝福：「恭喜重生！」、「健健康康！」

心臟病｜TANK曾創多首金曲走紅 因病情多次淡出樂壇

台灣創作歌手Tank（呂建忠），過去憑藉《給我你的愛》、《專屬天使》、《給我你的愛》等金曲走紅，08年曾因酒駕肇事逃逸和外遇重創形象。

由於多年來深受遺傳性心臟病威脅，曾多次回歸後再淡出樂壇，目前已婚且育有一女。

同場加映｜按壓人體7大「搏動點」 測試血管健康

身體不同部位的脈搏跳動，可以揭示不同血管的健康狀況。清華大學附屬北京清華長庚醫院血管外科主任醫生吳巍巍指出，人體有7大「搏動點」，若出現異樣恐怕是嚴重心腦血管疾病的先兆，提醒大眾要盡快求醫做詳細檢查。

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資料來源：ETtoday星光雲、微博@Tank吕建忠