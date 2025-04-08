  • 25°C
香港時間：202548日 (二) 12:43

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : Coldplay演唱會 DSE2025 啟德體育園 金秀賢 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

宅男女神｜簡淑兒與年薪逾200萬機師男友結婚 寬鬆婚紗遮肚疑雙喜臨門

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 Coldplay演唱會 DSE2025 啟德體育園 金秀賢 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

簡淑兒與年薪逾200萬機師男友結婚， 寬鬆婚紗遮肚疑雙喜臨門。

【簡淑兒/麥大力/結婚】35歲「宅男女神」簡淑兒與38歲混血機師男友麥大力（Derek Mackesy）於社交平台同步宣布婚訊！寫下「I said... Yes!」的浪漫宣言，更被眼利網友發現婚照中簡淑兒「遮肚」動作，疑似雙喜臨門呢！

最新影片︰

湊得輕鬆啲
冠軍媽媽｜翁嘉穗揭長子有意接管床品生意　爆鄔友正脾氣大靠一招成功御夫

簡淑兒結婚｜失業低谷遇真愛

擁有英國愛爾蘭血統的麥大力，16歲時曾隨家人移民英國，並在英國完成大學教育。他選擇在完成學業後返回香港發展事業，自2020年憑《衝上雲霄大選》冠軍身分入行，未料入行未滿1年即在拍攝節目《SUPER FIVE》時與簡淑兒擦出愛火。兩人戀情萌芽於事業轉折期：當時剛因疫情遭港龍航空裁員的麥大力，與正值演藝高峰的簡淑兒相遇，女方幽默回憶：「我倆常開玩笑說，第一次見面時，他剛失業不久；而他恢復工作後，輪到我失業了。我想，我們已經見證了彼此最好與最壞的時光……哈哈。」

點擊圖片放大
+6
+5

簡淑兒結婚｜10年機長夢再起航 

拍拖3年，麥大力不僅重披機師制服，更在今年晉升為大型客機正機長，更興奮曬出四條金環刺繡以及名牌的照片。他在感言中特別點名感謝未婚妻：「我希望我讓你們感到驕傲，因為如果沒有你們，我不可能成功…謝謝！」

簡淑兒則以招牌腰果眼甜笑回應：「So proud of u!!!」據悉，這位珠寶商千金為支持丈夫事業，近年更遠赴意大利藍帶進修烘焙，被視為鋪路轉型「機師夫人」新身份。

簡淑兒結婚｜鑽石級嫁妝曝光 英國坐擁3物業

身家豐厚的麥大力被起底為英國醫科高材生，因為鍾情飛航夢而投考機師。據知在英國已有3棟物業，2023年重回「老本行」再做機師，曾月薪突破20萬港元堪稱「黃金單身漢」。而簡淑兒家族經營珠寶生意，兩人被譽為「門當戶對」，粉絲直呼：「真正衝上雲霄的愛情！」

簡淑兒結婚｜ 女神轉戰烘焙界

簡淑兒2022年離開效力10年的TVB後，轉戰ViuTV與HOY TV節目，並赴藍帶學院精進廚藝，似為淡出幕前鋪路。對此新娘笑言：「人生就像飛行，總要嘗試不同航道。」至於是否「雙喜臨門」？雙方經紀公司暫未回應，但兩人已着手籌備婚禮，一切以低調溫馨為主。

點擊圖片放大
+12
+11

更多相關內容︰

何傲兒結婚｜前港姐希臘完婚低調嫁髮型師　何傲兒晒備婚片：佢係我嘅soulmate

方力申結婚｜方力申情人節大晒浪漫合照宣布已結婚　與Maple拍拖2年多歷盡風雨

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

掌相玄機｜蘇民峰揭手上有此紋必發大達　婚姻線現1特徵易有婚外情
14:30 2025/03/29
掌相玄機｜蘇民峰揭手上有此紋必發大達　婚姻線現1特徵易有婚外情
李蘊離婚｜李蘊搬回娘家住公屋被質疑「屈蛇」反擊　昔日廣州5000呎獨立屋曝光
10:54 2025/03/28
李蘊離婚｜李蘊搬回娘家住公屋被質疑「屈蛇」反擊　昔日廣州5000呎獨立屋曝光
名模媽媽｜樂基兒2度失婚攜兒子移居峇里疑覓第3春　「女星殺手」新歡曾被指一腳踏兩船
13:44 2025/04/02
名模媽媽｜樂基兒2度失婚攜兒子移居峇里疑覓第3春　「女星殺手」新歡曾被指一腳踏兩船
早霸王｜婚後6年港男終與太太補度蜜月　女兒5歲生日前夕突傳噩耗被迫取消行程
18:04 2025/04/07
早霸王｜婚後6年港男終與太太補度蜜月　女兒5歲生日前夕突傳噩耗被迫取消行程

你可能感興趣

掌相玄機｜蘇民峰揭手上有此紋必發大達　婚姻線現1特徵易有婚外情
14:30 2025/03/29
掌相玄機｜蘇民峰揭手上有此紋必發大達　婚姻線現1特徵易有婚外情
李蘊離婚｜李蘊搬回娘家住公屋被質疑「屈蛇」反擊　昔日廣州5000呎獨立屋曝光
10:54 2025/03/28
李蘊離婚｜李蘊搬回娘家住公屋被質疑「屈蛇」反擊　昔日廣州5000呎獨立屋曝光
名模媽媽｜樂基兒2度失婚攜兒子移居峇里疑覓第3春　「女星殺手」新歡曾被指一腳踏兩船
13:44 2025/04/02
名模媽媽｜樂基兒2度失婚攜兒子移居峇里疑覓第3春　「女星殺手」新歡曾被指一腳踏兩船
簡淑兒 麥大力 結婚 機師 烘焙 夫妻之道 TVB 演員 珠寶 愛爾蘭

最高瀏覽

遊日注意︱日本政府最新估算南海海槽地震　8.7級以上大地震數小時內恐連震兩次
遊日注意︱日本政府最新估算南海海槽地震　8.7級以上大地震數小時內恐連震兩次
早霸王｜婚後6年港男終與太太補度蜜月　女兒5歲生日前夕突傳噩耗被迫取消行程
早霸王｜婚後6年港男終與太太補度蜜月　女兒5歲生日前夕突傳噩耗被迫取消行程
外遊注意丨油塘14歲少女內地旅行後感不適　突家中抽搐昏迷身亡疑腸胃炎肇禍
外遊注意丨油塘14歲少女內地旅行後感不適　突家中抽搐昏迷身亡疑腸胃炎肇禍
急症室最長等候時間（04月08日 時間12:05）
急症室最長等候時間（04月08日 時間12:05）
腸胃炎危機丨14歲少女內地旅行後不適返港證患腸胃炎猝逝　 醫生：或細菌入血引發敗血症
腸胃炎危機丨14歲少女內地旅行後不適返港證患腸胃炎猝逝　 醫生：或細菌入血引發敗血症