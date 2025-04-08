宅男女神｜簡淑兒與年薪逾200萬機師男友結婚 寬鬆婚紗遮肚疑雙喜臨門

▲ 簡淑兒與年薪逾200萬機師男友結婚， 寬鬆婚紗遮肚疑雙喜臨門。

【簡淑兒/麥大力/結婚】35歲「宅男女神」簡淑兒與38歲混血機師男友麥大力（Derek Mackesy）於社交平台同步宣布婚訊！寫下「I said... Yes!」的浪漫宣言，更被眼利網友發現婚照中簡淑兒「遮肚」動作，疑似雙喜臨門呢！

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簡淑兒結婚｜失業低谷遇真愛

擁有英國愛爾蘭血統的麥大力，16歲時曾隨家人移民英國，並在英國完成大學教育。他選擇在完成學業後返回香港發展事業，自2020年憑《衝上雲霄大選》冠軍身分入行，未料入行未滿1年即在拍攝節目《SUPER FIVE》時與簡淑兒擦出愛火。兩人戀情萌芽於事業轉折期：當時剛因疫情遭港龍航空裁員的麥大力，與正值演藝高峰的簡淑兒相遇，女方幽默回憶：「我倆常開玩笑說，第一次見面時，他剛失業不久；而他恢復工作後，輪到我失業了。我想，我們已經見證了彼此最好與最壞的時光……哈哈。」

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簡淑兒結婚｜10年機長夢再起航

拍拖3年，麥大力不僅重披機師制服，更在今年晉升為大型客機正機長，更興奮曬出四條金環刺繡以及名牌的照片。他在感言中特別點名感謝未婚妻：「我希望我讓你們感到驕傲，因為如果沒有你們，我不可能成功…謝謝！」

簡淑兒則以招牌腰果眼甜笑回應：「So proud of u!!!」據悉，這位珠寶商千金為支持丈夫事業，近年更遠赴意大利藍帶進修烘焙，被視為鋪路轉型「機師夫人」新身份。

簡淑兒結婚｜鑽石級嫁妝曝光 英國坐擁3物業

身家豐厚的麥大力被起底為英國醫科高材生，因為鍾情飛航夢而投考機師。據知在英國已有3棟物業，2023年重回「老本行」再做機師，曾月薪突破20萬港元堪稱「黃金單身漢」。而簡淑兒家族經營珠寶生意，兩人被譽為「門當戶對」，粉絲直呼：「真正衝上雲霄的愛情！」

簡淑兒結婚｜ 女神轉戰烘焙界

簡淑兒2022年離開效力10年的TVB後，轉戰ViuTV與HOY TV節目，並赴藍帶學院精進廚藝，似為淡出幕前鋪路。對此新娘笑言：「人生就像飛行，總要嘗試不同航道。」至於是否「雙喜臨門」？雙方經紀公司暫未回應，但兩人已着手籌備婚禮，一切以低調溫馨為主。

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