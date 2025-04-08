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再爆醜聞丨44歲廣末涼子出軌後再崩壞　撞車入院毆打護士被捕即日停工

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撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 45 分鐘前

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【廣末涼子/車禍/施暴/停工】繼2023年捲不倫戀後，44歲日本女星廣末涼子又爆醜聞。據日媒報道，她昨晚(7日)於日本的一條高速公路上發生車禍。事後她被送到醫院，期間竟對醫院護士施暴，她因此被捕。而其所屬事務所今日(8日)發聲明證實消息，並安排廣末涼子即日停工以作反省。

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根據事務所今日(8日)發出的聲明，證實了廣末涼子對醫院護士施暴傳言的確屬實，聲明中透露廣末涼子是由於車禍後感到非常恐慌，才會有失態舉動，因此對無辜受傷的醫護人員深感歉意，事務所亦指將暫停廣末涼子所有演藝工作，以讓她進行深切反省。

綜合日本傳媒報道，昨日(7日)下午約6時許廣末涼子駕駛一輛汽車時，與另一輛貨車相撞，她與當時的同行男經理人皆受傷送院。惟等待治療期間，廣末涼子突然情緒失控對院內一名女護士拳打腳踢，她事後以涉嫌傷人罪被警方拘捕。

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消息傳出後，即於網上引起哄動，有網民更上載疑似車禍現場的短片及相片，只見一輛黑色7人車車頭被撞爛。

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今年44歲的廣末涼子，於日本已出道31年，她近年事業更因為2023年爆出軌米芝蓮廚師鳥羽周作後，遭受重挫。由於日本負評不斷，她去年自立門戶復出後，便將工作集中海外，上月底曾現身高雄舉行的音樂騷《大港開唱》演出。

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