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廣末涼子被捕︱44歲廣末涼子涉襲擊護士被捕　不倫戀後部署復出無奈再度暫停演藝工作

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撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

最後更新： 54 分鐘前

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廣末涼子涉襲擊護士被捕。

【廣末涼子 / 宅男女神 / 襲擊】日本女星廣末涼子被捕！現年44歲90年代宅男月女神廣末涼子4月8日涉嫌在靜岡縣掛川市一間醫院內，襲擊一名護士被捕，其事務所在今日（4月8日）發道歉聲明，並宣布暫停演藝工作反省。

當地警方表示，疑犯本月8日凌晨零時20分左右，在島田市一家醫院等待治療時，腳踢了一名37歲女護士並抓住對方的手臂，導致護士受傷，警方仍在調查其動機。

廣末涼子的事務所R.H.在今日早上透過網站發聲明指，廣末涼子駕車到靜岡縣時遇到交通意外，送院後一時陷入驚恐狀態，導致一名醫護人員受傷。同時，事務所就事件向該名被害人及相關人士衷心致歉，並指事件正在調當中，所以無法透露細節，但暫時停止一切藝能活動。

不倫戀︱奸夫曾揚言娶廣末涼子如今反口　名廚鳥羽周作形象插水餐廳大蝕

廣末涼子涉嫌襲擊護士被捕。

廣末涼子被捕︱不倫戀致形象插水

廣末涼子過去也曾因汽車相關事件登上新聞。在2001年，有八卦雜誌報道廣末涼子從夜店回家後，在清晨搭計程車從東京前往約150公里外的千葉縣，但因身上沒帶錢，向當地人借錢付車資，甚至曾坐在地上，最後是搭陌生人的車才得以回到東京。當時被媒體形容為「怪異」、「情緒失控」等，引發社會關注。

另外，廣末涼子在2023年6月被揭「派帽」偷食主廚鳥羽周作，在同年7月宣布與丈夫CANDLE JUNE離婚。

鳥羽周作、廣末涼子的不倫戀曝光後，男方表示已作好準備跟廣末涼子繼續走下去，堅稱要娶對方，並指「我對她到現在為止還是非常認真」。

可是後來，鳥羽周作在8月接受日媒《週刊文春》訪問時反口，稱：「這次因為我的緣故而造成大家困擾，真的很抱歉。我跟廣末在爆發事件後就連一次都沒有見過面，也不知道未來會變得怎樣。冷靜下來後，我想要跟妻子談談，也想要好好思考孩子們的未來。現在我認真面對料理，回歸初心，要從零開始，只是我現在不方便表示些什麼」。

廣末涼子「派帽」偷食鳥羽周作（右）。

不倫戀形象插水的廣末涼子在去年2月16日宣布離開合作26年的藝人經紀公司FLaMme，轉而獨立發展建立個人事務所R.H，並自己擔任社長。

在同年9月以客座歌手身分參與Night Tempo專輯《Connection》，在上月更飛到台灣現身高雄舉行的音樂騷《大港開唱》，逐步為全面復出試水溫，無奈今次卻又再發生負面新聞。

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