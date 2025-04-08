飲食情報｜辣蟹莊推十蟹挑戰 食一隻減一折第十隻免費

▲ 避風塘炒蟹

20年老字號辣蟹莊最近於觀塘開店，新張誌慶推出十蟹挑戰，逐隻給折扣，第一隻九折、第二隻八折，如此類推，第十隻費用全免。此外，餐廳還推出「嘆蟹孖寶餐」，客人可選一款蟹加一款海鮮，十分抵食。

辣蟹莊共有10款烹蟹方法，總有一款適合大家，除招牌菜「避風塘炒大肉蟹」及「薑蔥炒大肉蟹」外，還有多款選擇味。

第一式：避風塘炒大肉蟹

這道菜的靈魂是炸得香脆的「薯片蒜」，加上薑蔥等惹味配料，滿滿一層淹著肉蟹，啖啖鮮香帶辣。炒煮時要做到香辣不膩，並要嚴謹控制火候，很考大廚的功架。

第二式：星馬酸辣肉蟹

新鮮多肉的螃蟹以酸辣醬汁炒煮，最適合悶熱的春夏季品嘗。大廚以辣椒加上茄膏、青檸及魚露等製作汁料，充滿地道星馬風味，讓人邊吃邊忍不住吮指細嘗。

▲ 星馬酸辣肉蟹

第三式：黃金沙炒大肉蟹

總廚將鹹蛋黃炒煮至金黃起泡，配合各種秘製配料，讓肉蟹的鮮香與鹹香共冶一爐，滋味無窮。

▲ 黃金沙炒大肉蟹

第四式：雞油花雕蒸肉蟹

以花雕、雞油與蛋白蒸煮新鮮螃蟹，出爐時蟹肉仍保持肉汁，充滿花雕香氣。蟹的鮮味滲入蛋白，口感絲滑，香氣四溢，佐飯一流！

▲ 雞油花雕蒸肉蟹

第五式：大肉蟹蒸肉餅

以每日新鮮直送的本地豬肉剁成肉餅，配合新鮮螃蟹蒸煮，肉餅吸收濃鮮蟹汁，不用多餘的調味已十分美味，一道菜就能吃出兩種滋味！

第六式：花雕香檸話梅醉蟹

這道菜保留了螃蟹一梳一梳的蟹肉，還帶來了清新酸甜的風味，花雕酒混和香檸話梅汁，甜甜酸酸帶酒香，為味蕾帶來清新感覺。

第七式：清蒸大肉蟹

新鮮的螃蟹不用過多調味，蟹的鮮味都讓人一吃難忘。如喜歡吃蟹的原汁原味，當然不能錯過清蒸的煮法。

第八式：黑白胡椒大肉蟹

保留了大肉蟹的鮮嫩口感，又融合了胡椒的香辛，為味蕾帶來新的刺激。以原粒黑白胡椒製作，配合惹味的蔥蒜，每一口都吃到胡椒的芳香。

第九式：乾燒粉絲肉蟹煲

肉蟹煲內加入了粉絲，吸收了所有蟹鮮精華，加上薑蔥的芳香，不只主角肉蟹美味非常，配角粉絲都隨時「妹仔大過主人婆」！

第十式：薑蔥炒大肉蟹

薑片和蔥段從來是絕配，配搭新鮮的大肉蟹，鑊氣滿滿，蟹肉保留多汁嫩滑，傳統風味更能吃出大廚的功架。

▲ 薑蔥炒大肉蟹

現時餐廳推出優惠挑戰（即日起至4月20日），吃十蟹，逐隻給予折扣，第十隻免費食。客人須以電話號碼登記，由第一隻蟹起，為期三個月內，逐隻蟹享受扣減優惠，即第一隻九折、第二隻八折、第三隻七折，如此類推，第十隻免費送。

此外，辣蟹莊並推出398元起的「嘆蟹孖寶餐」，客人可任選以上一款螃蟹加一碟海鮮。海鮮共有八款選擇，包括：上湯澳洲龍蝦、金沙火箭魷魚、豉椒炒花甲皇、椒鹽九肚魚、酥炸台山蠔、辣酒煮花螺、果皮蒸六頭南非鮑魚、清蒸/油浸筍殻魚。

新店並設有點心工房，新張期內設有半價下午茶優惠（每天下午1:45至4:30），推薦金魚富貴蝦餃皇、啤梨鹹水角、招牌米網鮮蝦腸粉等點心，都是不錯的選擇。

辣蟹莊

地址：觀塘駿業街58號電訊數碼大樓1樓

電話：3615 1107

營業時間：11:00am-11pm

