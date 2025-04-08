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關稅戰｜港股短期內仍會繼續波動　莊太量料美國或加快減息步伐　

港聞

撰文： 施雯雯

發布時間： 1 小時前

最後更新： 36 分鐘前

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中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量認為，港股短期內會繼續波動，相信美國聯儲局很快會減息救市。（資料圖片）

美國總統特朗普的關稅政策引起全球股市震盪，清明節長周末過後，港股單日跌超過3000點，創歷來最大點數跌幅。有經濟學者認為股市短期內會繼續波動，相信美國聯儲局很快會減息救市。

中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量今早（8日）在電台節目表示，預計港股短期內仍會繼續波動，建議這段時間最好暫時不要入市。他估計，全球整體大趨勢應該會逆轉，全球交易量都會減少；而由於本身輸入美國的商品較昂貴，有機會導致美國出現經濟衰退情況。

莊太量認為，若美股持續下跌的話，美國當局一定會先救經濟，估計或會加快減息的步伐，反而通脹並非美國目前最關注的情況，應留意未來聯儲局的動向。

對於美國總統特朗普警告，表示若中國不在星期二前撤銷對美國徵收34%的反制關稅，美方將再對中國產品額外加徵50%關稅。莊太量指，特朗普事實上害怕應對中國反制，現時中國主要從美國輸入大豆，反制措施最受影響的將會是當地的農產品。

在兩國貿易大幅減少的情況下，再加上歐盟及一些大國也可能有反制措施，莊太量認為，關稅戰最終對美國影響最大，因為並非商品生產國；若沒有入口商品，當地就會出現走私、搶購的情況，市場反而是擔心美國出現經濟大蕭條，再帶動全球經濟衰退。

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