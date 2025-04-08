DSE2025｜公民科考問中國外交政策 　MC題問和平共處五項原則

▲ 第二屆公民與社會發展科文憑試今日開考。（朱永倫攝）

第二屆公民與社會發展科文憑試今日（8日）開考，今年的試卷與去年一樣，同樣涵蓋三個範圍，包括中國外交政策、健康和低碳生活，以及香港中外文化交融特色。其中一條選擇題要求考生辨識「和平共處五項原則」，亦有一條問及《基本法》內容。

今年的公民科考試首條題目問及健康和低碳生活，設兩條多項選擇題，其中一條提問考生關於世界衛生組織的職能，另外有兩條短文章式問題，分別要求考生參考資料解釋「充分的身體運動」如何促進公共衛生，以及就香港「實踐低碳生活是不容易的」的論述表達立場。

第二條則牽涉中國的外交政策，多項選擇題要求考生四選一，辨識不屬於「和平共處五項原則」的選項。另外三條問題則牽涉中國對外援助，考問考生中國對外援助政策如何改善受援國的生活，以及政策如何提升中國在國際社會的影響力。

第三條則問及香港的中外文化特色，而多項選擇題則要求考生選擇關於《基本法》的正確描述。另外三條則考問考生關於香港中外文化匯聚的特色，以及解釋香港有哪些優勢能弘揚中華文化。

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