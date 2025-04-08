飲食專欄｜私廚打造壹玖捌叁菜式 牛面頰兩食細緻有深度

▲ 「流心煙燻雞豉油脆皮鵪鶉蛋魚子醬」

去年10月的Wine and Dine我去了八卦一下，老實說我不懂酒，只會分甜和不甜，如果一定要飲，我只喜歡甜到無朋友的Dessert Wine和Port Wine，還有就是日本和韓國的清酒（都是偏甜），不要我分出甚麼果香味、木桶味，一竅不通，有得選擇我寧可飲提子汁啦。

所以我更喜歡Wine and Dine的「Dine」，本來沒打算吃東西，只想去跟認識的朋友打個招呼，又或去派派卡片這樣，直至走到去「壹玖捌叁」的攤位，吃了雞同鴨講（去骨鵝掌釀雞翼）、沙薑豬手及燴和牛面頰配麻辣汁，嘩，怎麼都這麼高質？我這個厚顏無恥的人，馬上跟第一次見面的公關握手，說：「我們做好朋友吧，保持聯絡！」哈哈，於是我們從此就成為了好朋友（起碼我一廂情願地這樣認為）。

▲ 「壹玖捌叁」位於跑馬地，主廚Silas以前是為達官貴人做私廚的。

今年有機會再到「壹玖捌叁」吃飯，主廚Silas本身是為達官貴人做私廚的，水準毋庸置疑，這餐飯亦絕對沒叫我失望。首先餐單上每道菜都有個故事，就像前菜吧，竟然出現了一支「棉花糖」，木棒上有朵「雲」，原來這是Silas以女兒愛吃的波板糖為靈感，結合陳皮、鹹柑桔、牛奶等做成忌廉慕絲，造型可愛，質感輕盈。

另一道前菜是「流心煙燻雞豉油脆皮鵪鶉蛋魚子醬」，豉油雞食得多，豉油鵪鶉蛋又有無食過？

▲ 這個雲朵原來靈感來自主廚女兒愛吃的波板糖。

原來這是Silas的童年回憶，他兒時在家庭聚會總會吃到鵪鶉蛋和煙燻雞，於是就來了個終極二合一，先將鵪鶉蛋煮至流心狀態，蘸上脆漿香炸，再以針筒將秘製煙燻雞豉油注入蛋中，最後綴上法國魚子醬。只需幾秒就吃完的小鵪鶉蛋，Silas都這麼認真去做，可想而知其專業。

▲ 「牛面頰豆腐蔬菜牛肉清湯、紅燒牛筋及牛面頰脆皮雲吞」一濃一淡

主菜都有很多喜歡的，像牛面頰兩食「牛面頰豆腐蔬菜牛肉清湯、紅燒牛筋及牛面頰脆皮雲吞」，一濃一淡，牛肉清湯以大量澳洲牛肉、蛋白、甘筍、洋蔥及雜菜慢熬三小時，是心機之作，脆皮雲吞則是以牛面頰肉搓爛後融入牛筋及濃郁的牛筋汁，包裹於春卷皮中炸至酥脆，是另一番風味。

▲ 凍梳乎厘已經很少人做了，這個豆腐口味叫我印象難忘！

最後不得不提的是甜品凍梳乎厘，相信大家對熱梳乎厘絕不陌生，如果不及時吃，很快就會塌下，但法式凍梳乎厘則任影任拍都不會倒塌，原來這道法式經典甜點已甚少廚師製作，我今天吃的是豆腐口味，Silas採用了日本豆腐製作，味道濃郁，質感輕飄飄的，相當出色。