嘶吼症︱新冠轉趨活躍5歲長期病男童感染併發嘶吼症　呢個年齡層最高危？

▲ 衛生防護中心公布，一名患有長期病患的5歲男童，上周五到醫院求醫並確診新冠病毒併發嘶吼症，目前情況危殆。

【新冠病毒/嘶吼症】衛生防護中心最新公布，一宗兒童感染新冠病毒嚴重個案，涉及一名患有長期病患的5歲男童，上周五（4日）起出現發燒、氣促等病徵，其後到醫院求醫並確診新冠病毒併發嘶吼症，目前情況危殆。即睇嘶吼症常見於哪個年齡層、病徵及治療方法等。

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嘶吼症︱男童未完成接種新冠疫苗 潛伏期內沒有外遊

該名5歲男童上周五開始發燒、流鼻水、咳嗽、氣促和哮鳴，翌日到將軍澳醫院急症室求醫並留院治療，因病情惡化被轉送至聯合醫院兒童深切治療部。據了解，病人未完成接種新冠疫苗初始劑次，於潛伏期內沒有外遊，就讀的學校近日亦沒有出現新冠病毒爆發情況，而與該男童同住的父母及哥哥，只有其母親出現咳嗽，已經求醫。

▲ 衛生防護中心公布，一名患有長期病患的5歲男童，上周五到醫院求醫並確診新冠病毒併發嘶吼症，目前情況危殆。（香港經濟日報資料圖片）

嘶吼症︱新冠病毒近日再次活躍

衞生防護中心總監徐樂堅表示，新冠病毒在本港活躍程度近日有上升趨勢，過去3周的污水監測新冠病毒含量、檢測陽性率及普通科門診求診比率持續上升，以污水監測為例，截至上月29日，人均新冠病毒含量為每公升約33萬拷貝，較之前截至上月15日的一周每公升約8萬5千拷貝顯著上升。

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徐補充，根據基因分析顯示，現時本港流行的新冠病毒仍為JN.1及其後代譜系，現正使用的疫苗能有效預防相關的新冠病毒變異株。他又呼籲，高風險人士按時接種新冠疫苗的加強劑，以減低重症和死亡的風險。而未曾接種新冠疫苗初始劑次的人士（包括幼兒及兒童）應盡快接種，高風險市民（特別是長者和長期病患者）應盡快接種新冠疫苗額外加強劑，以有效預防新冠。

▲ 徐樂堅呼籲，高風險人士按時接種新冠疫苗的加強劑，以減低重症和死亡的風險。（香港經濟日報資料圖片）

嘶吼症︱嘶吼症常病發於5歳以下兒童

嘶吼症是一種具傳染性的呼吸道疾病，大多由病毒感染引起，例如副流感、流感、新冠病毒等，常見於少於5歳兒童身上。主要病徵為聲帶及喉頭位置的發炎，引起呼吸道收窄, 令患者吸氣時發出喘鳴聲，咳嗽時如像海獅般吠叫、聲音沙啞，如患者情況嚴重，氣管出現嚴重阻塞，甚至會造成窒息風險。

一般情況下，醫生會處方一次口服類固醇治療嘶吼症，如有必要，除口服類固醇外，也會用霧化腎上腺素和呼吸機保持病人呼吸。

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