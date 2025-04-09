飛機MMA｜港航大媽想調位機艙混戰　空姐1句話霸氣「終結戰鬥」獲讚

▲ 港航大媽想調位機艙混戰，空姐1句話霸氣「終結戰鬥」獲讚。

【大媽 / 乘機安全 / 香港航空】乘搭飛機要遵守客艙秩序，以免發生不必要的爭執或影響正常安、全飛行！

然而，近日在網絡瘋傳1段影片，指香港航空飛往北京的航班上，有幾名大媽因調位問題陷入「混戰」，起身互罵更大打出手；乘務員在旁不斷勸阻無果，關鍵時刻1名空姐大喊「全部人給我坐下！」，幾人才冷靜下來。

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機艙MMA｜大媽因調位發生爭執 空乘極力勸阻

大媽機艙內混戰事件發生於日前香港飛往北京的、香港航空飛機客艙內；多名大媽因調位問題發生爭執，引發罵戰並動手，多名機組人員合理勸阻，甚至有其他乘客一同上前協助。

據影片可見，事發時至少有3名大媽站起來，隔著一排乘客及座椅爭吵，情緒十分激動；其中紅衣大媽直指白衣大媽破口大罵，而白衣大媽則伸手想要打人，爭執從罵戰升級為肢體衝突，紅衣大媽身旁的紫衣大媽在從中勸阻。

雙方陷入混戰，多名機組人員上前阻止，極力將雙方拉開以停止打鬥，其中1名空姐聲嘶力竭地大喊「坐下，不要動手，都給我坐下！全部人都給我坐下，不要再動手！」，影片最後，幾位大媽才稍微冷靜並坐下，不過口中仍念念有詞。

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機艙MMA｜網民：依家嘅空姐真係唔易做

網民看過影片後，紛紛斥責大媽行為離譜，擾亂客艙秩序，「全部列入黑名單啦，所有航空公司拒絕做佢哋生意，睇下仲有冇人敢」、「冇眼睇」、「內地大媽最叻就係爭座位」、「素質低俗」、「趕晒落機啦！」。

亦有不少人稱讚機組人員處理得當，「我唔覺得好笑，反而睇到空姐好盡力去控制」、「空中服務人員已好努力啦，呢啲場面尤其啲大媽鬧交，你估好容易控制？畀讚佢哋」、「辛苦了」、「要讚下空姐啦，成日撞到咁樣嘅乘客」、「而家嘅空姐真係唔易做」。

▲ 擾亂機艙秩序最高可罰5萬元及2年監禁。（香港航空圖片）

機艙MMA｜擾亂機艙秩序最高可罰5萬元及2年監禁

據《航空保安條例》第12B，與難受管束行為有關的罪行等，任何在飛機上的人做出擾亂秩序的行為，以致危及或相當可能危及該飛機的良好秩序和紀律，即屬犯罪，一經循簡易程序定罪，可處1萬元罰款及監禁6個月；一經循公訴程序定罪，可處5萬元罰款及監禁2年。

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