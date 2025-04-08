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健康早餐地雷丨20歲男便利店解決一日兩餐　4個月後慘罹腎衰竭　揭1「健康配搭」出事

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 46 分鐘前

最後更新： 46 分鐘前

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【健康／腎衰竭／早餐地雷／洗腎】早餐健康配搭食物都未必健康有營養？台灣一名年約20歲男子平日早餐及午餐頻食2類常見「健康營養配搭」填肚，豈料腎功能卻急速惡化，最終需要洗腎。有營養師指出，2類食物共同進食，恐阻礙1類營養吸收，建議用1招避風險。

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Healthy Life｜手腳纖幼肚腩大恐「一高」纏身不自知　營養師揭港人肥胖隱憂

營養師許瓊月於節目《醫師好辣》分享個案，指該名男子本身為先天性腎功能異常患者，但為了省時方便長期購買麵包牛奶作早餐及午餐。未料這個看似健康的早餐配搭，事主忽略了當中「高磷、高鈉」的食用風險，最終令腎功能在短短4個月內急速惡化、慘變腎衰竭，變成為一名洗腎患者。

許瓊月強調指，這個常見的早餐「健康營養配搭」，其實暗含健康陷阱。麵包除了高鈉外，更加入了磷酸鹽增加蓬鬆感，可對腎臟會造成極大負擔；而牛奶及麵包同食時，磷酸鹽更會阻礙人體吸收鈣質。她因此建議，若想要透過飲食補充鈣質或其他營養，建議遵循以下3大方案：

健康早餐地雷丨早餐補充營養3大方案

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健康早餐地雷丨1.牛奶及奶製品 應與麵包隔開食用

建議2類食物要相間1小時食用，避免麵包中磷酸鹽阻礙人體吸收鈣質。

健康早餐地雷丨2.注意三文治配搭

麵包加芝士及火腿，三類食物同食同樣影響營養吸收，分開食用效果更好。

健康早餐地雷丨3.食麵包時建議配搭豆奶更佳

吃麵包時應避免飲用鈣製品飲品，對於補鈣並無太大效果，建議可配搭豆奶以補充蛋白質，效果更佳。

健康早餐地雷丨10款袋裝方包添加劑數量大比拼

TOPick記者早前搜羅市面一共9間麵包生產商所售的10款方包，包括嘉頓、東海堂、美心、Bakers Choice、山崎、聖安娜、A-1 BAKERY、奇華及MEADOWS。根據各袋裝方包成分表所列，比拼添加劑順序如下：

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健康早餐地雷丨1.嘉頓 生命麥包

  • 添加劑數量：2
  • 添加劑種類：防腐劑282、麵粉處理劑300

健康早餐地雷丨2.嘉頓 切皮三文治方包

  • 添加劑數量：4
  • 添加劑種類：防腐劑282、抗結劑170、抗氧化劑300、麵粉處理劑516

健康早餐地雷丨3.美心西餅 高級方包

  • 添加劑數量：5
  • 添加劑種類：防腐劑282、起酥油乳化劑(491)、複合酶製劑(麩質)[麵粉處理劑170(i),乳化劑(471,481(i))]

健康早餐地雷丨4.聖安娜餅屋 高鈣牛奶方包

  • 添加劑數量：7
  • 添加劑種類：防腐劑E282、穩定劑E170、麵粉處理劑[抗氧化劑E170,乳化劑(E471,E481),抗氧化劑E300,麵粉處理劑1100]

健康早餐地雷丨5.A-1 BAKERY 高級方包

  • 添加劑數量：7
  • 添加劑種類：人造牛油[乳化劑(471,322),抗氧化劑307b,色素160aii)、酵母乳化劑491、麵粉處理劑[抗氧化劑300,麵粉處理劑1100]

健康早餐地雷丨6.MEADOWS 三文治方包

  • 添加劑數量：11
  • 添加劑種類：防腐劑282、甜味劑420、脂肪抹醬[乳化劑471,酸度調節劑330,抗氧化劑307,色素160aii]、酵母[乳化劑491,穩定劑472e,抗氧化劑300,麵粉處理劑920,酸度調節劑300]

健康早餐地雷丨7.Bakers Choice 全麥方包

  • 添加劑數量：11
  • 添加劑種類：防腐劑282、起酥油乳化劑(E471,E477)、抗氧化劑(E307,E304)、麵包軟化劑[乳化劑(E471,E475,E322)]、麵包軟化劑[乳結劑E170,抗氧化劑E300)]、麵粉處理劑E1100

健康早餐地雷丨8.東海堂 和熟薄切方包

  • 添加劑數量：12
  • 添加劑種類：人造牛油[乳化劑（471,322）、抗氧化劑307b，色素160a（ii）]、酵母[乳化劑491,抗氧化劑300]、麵包改良劑（麩質）、[乳化劑472e，麵粉處理劑（300，920）、酸度調節劑（262（i）,575）、固化劑509]

健康早餐地雷丨9.奇華餅家 白方包

  • 添加劑數量：12
  • 添加劑種類：麵包（麩質）[乳化劑（482（i）），抗氧化劑E300]、人造牛油[乳化劑（E471,E322）,抗氧化劑E320,酸度調節劑E300,色素E160a]、酵母乳化劑E491,麵包改良劑[乳化劑(E472e,E471),麵粉歲理劑E920,抗結劑E170]

健康早餐地雷丨10.山崎麵包 方包

  • 添加劑數量：13
  • 添加劑種類：人造黃油[乳化劑（322，494，471，477）]，抗氧化劑（306）、色素[160a(ii)]、麵粉改良劑 [麵粉處理劑（510,516）,抗結劑170i,抗氧化劑300]、品質改良劑[酸度調節劑262i,297，抗氧化劑322]

健康早餐地雷丨拆解10類高鉀食物

腎臟科醫生洪永祥曾指出，人體的鉀離子主要通過腎臟調控排出，血鉀過高可能導致心律不整，甚至是心臟停止跳動，而腎功不佳的的人，例如腎病患者，攝取太多高鉀食物，又難以排出體外，容易導致血液中鉀離子過高，誘發心臟問題。

醫生盤點以下10種高鉀食物，食用需要適量，尤其腎病病人食用時需要減少分量：

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資料來源：醫師好辣洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法 

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