Coldplay演唱會｜Coldplay演唱會今晚舉行　崔定邦：足夠交通配套安排

▲ 旅遊業促進會總幹事崔定邦表示，Coldplay演唱會有助帶動世界各地旅客到訪香港。（資料圖片）

英國著名樂隊Coldplay今晚（8日）在啟德體育園主場館舉行首場演唱會，旅遊業促進會總幹事崔定邦表示，啟德體育園成功舉辦包括七欖及大型演唱會等盛事活動，今次Coldplay演唱會將有助帶動世界各地旅客到訪香港。

崔定邦今日在電台節目表示，根據過去多場大型測試測試及盛事的表現，相信交通安排不大問題。惟今晚演唱會預計可能要在晚上10時後才結束，或會有較大挑戰，部分需即日返回内地的旅客或未能乘搭港鐵尾班車前往羅湖口岸。但他相信，主辦單位已有足夠交通配套，如跨境直通巴及特別巴士路線等，可讓旅客深夜返回深圳。另外，不少旅遊巴公司與售票平台推出門票連散場交通套票，估計交通方面不會有問題。

另外，他認同盛事有助推動旅遊業，表示上星期七欖賽事完結後，來自歐美及東南亞的旅客明顯增加，主題樂園、觀光巴士、本地遊等生意亦有上漲。又指，來港看演唱會的旅客目標明確，不少是自由行形式訪港，因而不少本地觀光巴士或本地遊的生意亦有增加。

崔定邦指，旅遊業界希望與體育園合作，上星期已與園方商討，將於未來落實計劃，包括推出與活動相關的聯乘產品，期望稍後更多盛事活動舉辦，這些合作項目可以陸續落實，相信體育園暫時首要做好今次演唱會及人流管制。

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