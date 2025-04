直腸癌︱《淘氣阿丹》男主角直腸癌員Jay North病逝享年73歲　好友曝：1個月內病情急劇惡化

▲ Jay North多年前被診斷患有直腸癌,近一個月病情急轉直下。(圖源:IMDb)

【演員/淘氣阿丹/隔離屋個仔/直腸癌】曾在1960年代美國喜劇《隔離屋個仔》(台譯:《淘氣阿丹》)(Dennis the Menace)中擔任主角的資深演員Jay North,於美國時間4月7日病逝,享年73歲。家屬證實他因罹患直腸癌去世,妻女在病榻前陪伴他到最後一刻。

根據外媒報道,Jay North多年前被診斷患有直腸癌,近一個月病情急轉直下,最終於美國時間4月7日在佛羅里達州的家中去世,身旁有妻子Cindy和三位繼女陪伴,她們感謝繼父給予無私的愛。

死訊由他的好友Jon Provost的妻子Laurie Jacobson證實。Jay North是獨生子,自小未曾見過父親,Laurie表示,「Cindy和她的女兒給了他從未有過的家庭。」

Jay North自6歲起開始演藝生涯,以童星身份出道。他的演藝生涯始於20世紀50年代末,參與過8部電視劇、2部綜藝節目和3部電影。7歲時,他因在情境喜劇《隔離屋個仔》(1959-1963年)中飾演善良但調皮的Dennis Mitchell而家傳户曉,該劇改編自Hank Ketcham的漫畫,深受觀眾喜愛。不過多年後,他坦言當時拍攝過程並不愉快,甚至遭遇姑媽的言語與肢體虐待,留下了童年陰影。

在《隔離屋個仔》結束後,Jay North轉向電影,主演了《Zebra in the Kitchen》(1965年)和《Maya》(1966年)等作品,並在後者的電視劇改編版中擔任主角。除了演戲外,他有為動畫配音,如《Arabian Knights》和《The Pebbles and Bamm-Bamm Show》。

自1980年代末起,他逐漸淡出演藝圈。卸下明星光環後,Jay North轉行成為佛州矯正官,致力於幫助少年犯與更生人,並曾加入「童星關懷協會」(A Minor Consideration)輔導同樣出身童星的朋友,還與死囚交流,以此療癒自己的童年陰影。

直腸癌|直腸癌10大症狀

如果市民發現自己有以下10種直腸癌症狀,建議盡快就醫:

同場加映|排便習慣改變要小心

經常放屁只是其中一個腸癌的症狀,但常放屁不一定患腸癌,關鍵在於排便習慣改變。若排便3天少於1次或每天多過3次,就要小心。此外,出現腹痛有便意卻無法排便或排不乾淨、便血、虛弱、疲勞或突然消瘦等症狀,就最好做檢查。否則,僅是放屁次數增多而身體沒有其他不適,一般不用過分焦慮。

