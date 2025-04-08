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直腸癌︱《淘氣阿丹》男主角直腸癌員Jay North病逝享年73歲　好友曝：1個月內病情急劇惡化

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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Jay North多年前被診斷患有直腸癌，近一個月病情急轉直下。（圖源：IMDb）

【演員／淘氣阿丹／隔離屋個仔／直腸癌】曾在1960年代美國喜劇《隔離屋個仔》（台譯：《淘氣阿丹》）（Dennis the Menace）中擔任主角的資深演員Jay North，於美國時間4月7日病逝，享年73歲。家屬證實他因罹患直腸癌去世，妻女在病榻前陪伴他到最後一刻。

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根據外媒報道，Jay North多年前被診斷患有直腸癌，近一個月病情急轉直下，最終於美國時間4月7日在佛羅里達州的家中去世，身旁有妻子Cindy和三位繼女陪伴，她們感謝繼父給予無私的愛。

死訊由他的好友Jon Provost的妻子Laurie Jacobson證實。Jay North是獨生子，自小未曾見過父親，Laurie表示，「Cindy和她的女兒給了他從未有過的家庭。」

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Jay North自6歲起開始演藝生涯，以童星身份出道。他的演藝生涯始於20世紀50年代末，參與過8部電視劇、2部綜藝節目和3部電影。7歲時，他因在情境喜劇《隔離屋個仔》（1959-1963年）中飾演善良但調皮的Dennis Mitchell而家傳户曉，該劇改編自Hank Ketcham的漫畫，深受觀眾喜愛。不過多年後，他坦言當時拍攝過程並不愉快，甚至遭遇姑媽的言語與肢體虐待，留下了童年陰影。

在《隔離屋個仔》結束後，Jay North轉向電影，主演了《Zebra in the Kitchen》（1965年）和《Maya》（1966年）等作品，並在後者的電視劇改編版中擔任主角。除了演戲外，他有為動畫配音，如《Arabian Knights》和《The Pebbles and Bamm-Bamm Show》。

自1980年代末起，他逐漸淡出演藝圈。卸下明星光環後，Jay North轉行成為佛州矯正官，致力於幫助少年犯與更生人，並曾加入「童星關懷協會」（A Minor Consideration）輔導同樣出身童星的朋友，還與死囚交流，以此療癒自己的童年陰影。

直腸癌｜直腸癌10大症狀

如果市民發現自己有以下10種直腸癌症狀，建議盡快就醫：

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同場加映｜排便習慣改變要小心

經常放屁只是其中一個腸癌的症狀，但常放屁不一定患腸癌，關鍵在於排便習慣改變。若排便3天少於1次或每天多過3次，就要小心。此外，出現腹痛有便意卻無法排便或排不乾淨、便血、虛弱、疲勞或突然消瘦等症狀，就最好做檢查。否則，僅是放屁次數增多而身體沒有其他不適，一般不用過分焦慮。

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