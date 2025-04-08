健康專欄｜放射外科手術有幾多種？

▲ 伽瑪刀（Gamma Knife）。 （相片來源：iStock）

上回提到放射外科手術，坊間有不同的名字稱呼這種治療技術，例如伽瑪刀（Gamma Knife）、數碼刀（Cyber knife）、 X光刀，以及質子治療（Proton）等等。

雖然名字有不同，但原理大致一樣，都是利用高能量放射束，達到猶如手術切除的治療效果。

這些配有不同名字的放射外科手術，其實都是異曲同工，而最大的分別只在於所用的放射能量及儀器有所不同，例如伽瑪刀使用伽瑪射綫；數碼刀及X光刀則採用直綫加速器發出的X射纊；質子治療則利用質子束。無論是哪一種技術，現今定位都只需戴上模具，而毋須使用帶有創傷性的頭釘及頭罩。

臨床數據及經驗顯示，各種放射外科手術對腫瘤的控制效果差距不大，落「刀」的準確度可能只有約一毫米的差距。不過，理論上，質子治療可能是目前準確度最高的電療技術，原因是質子能量的終止距離可以準確掌握，幫助有效避免周邊正常細胞受到影響。

事實上，其他技術在適當的運用和計算下，也可以做出良好的治療效果，質子治療可能在準確度方面稍勝一籌，故此普遍及常用於兒童腫瘤，因為小朋友的身體、腦部及組織都比較細小，少許的誤差可能會造成無可挽救的後果，所以準確落位更有利治療。

另方面，這些異曲同工的技術也各有長短，例如伽瑪刀需要較長的手術時間，但就可以同時處理腦內多個病灶。數碼刀在治療過程中可利用X光實時監察病人的活動，幫助即時調節光束輸送，例如處理因呼吸而不停郁動的肺部疾病時，減少傷及正常組織，所以此技術對於治療不能停下來的器官疾病有一定長處。

至於X光刀採用的直綫加速器，沿用多年，普遍見於公立醫院及私家醫院，成本較低，而準確度與其他技術不相伯仲，治療時間亦短。

總括而言，以上種種放射外科手術，都是使用高能量放射綫為病人落「刀」，所以通常只需要1至5次治療便告完成。正因為涉及極高的能量，準確命中目標便十分關鍵，否則便更容易殺錯無辜的腦細胞。因此，進行放射外科手術需要高準確度的定位技術配合，並需要腫瘤科、腦外科及物理學家合作，計算最適合的能量和角度，以達到有效而又安全的治療計劃。

撰文：神經外科專科醫生熊偉民