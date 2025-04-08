惠康優惠｜Haggen-Dazs／MOVENPICK雪糕77折　急凍肉類海鮮劃一$39包

▲ 惠康超級市場4月推出「大四喜」限時優惠，當中包括雪糕雪條低至77折、「自家用」急凍肉食系列低至$39包、全場超過500款產品以$50任選2、3、4件等等。

【超市優惠/惠康最新優惠】各位靚媽們有福了！踏入4月，惠康超級市場推出了「大四喜」限時優惠，當中包括雪糕雪條低至77折、急凍肉食系列低至$39包、全場超過500款產品$50任選2/3/4件等等，即睇以下詳情去掃貨！

最新影片推介︰

惠康優惠｜急凍肉類及海鮮劃一價$39/包

惠康推出全新「自家用」急凍肉類及海鮮系列，每款產品為500g至1kg的小包裝，每包只售$39，特別為現今小家庭而設，而且種類繁多，包括有豬扒、雞翼、三文魚腩條、金沙骨、黃立鯧兩條裝、金線魚等等，其中冰鮮魚經過多重加工處理，包括清潔、去鱗、去除內臟，更隨包附送蔥薑配料，方便衛生。

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惠康優惠｜Meadows/御品皇每周推新優惠

惠康旗下兩大自家品牌Meadows與御品皇，4月每周將推出不同優惠，例如由4月11日至17日，御品皇各款3件裝急凍包點將以$8一包發售。

此外，由4月9日起至24日，凡買滿指定的自家品牌滿$50，便可獲得$5的現金券，可於下次購買惠康自家品牌滿$30時便用。

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惠康優惠｜$50任選2/3/4件

惠康的「$50任選2/3/4件」一直大受街坊歡迎，今次優惠更把涵蓋產品數量增加至超過500件指定貨品，由新鮮蔬果肉類到日常家居用品也有，包括本地生產白蘑菇、美國穀飼牛板腱、日本即食雞胸肉、牛筋丸、午餐肉、多款調味料等等，選擇豐富。

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惠康優惠｜雪糕、雪條滿6件享77折優惠

天氣回暖，亦是時候入手雪糕！4月11至17日期間，於惠康任選單件雪糕或雪條滿6件即可享77折優惠，包括大受歡迎的Haggen-Dazs抹茶杏仁雪糕批、MOVENPICK士多啤梨及朱古力雪糕、乳酪、雪米糍等，產品可以自由配搭。

▲ 4月11至17日期間，於惠康任選單件雪糕或雪條滿6件即可享77折優惠。

更多優惠詳情：

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