緬甸地震丨特區救援隊協助災區救援工作　李家超大讚表現專業無私　冀盡快完成任務返港

▲ 特區救援隊正在緬甸地震災區協助救援工作，行政長官李家超對救援隊的專業救援工作引以為傲。（資料圖片）

特區救援隊正在緬甸地震災區協助救援工作，行政長官李家超今日（8日）出席行會前表示，對於救援隊的專業救援工作引以為傲，並指特區救援隊日前與國家救援隊聯合搜查，成功在災區救出一名生還者，對此感到鼓舞，亦很支持特區救援隊的工作。

李家超表示，特區救援隊過去一周面對多重挑戰，包括災區大規模樓宇倒塌、道路裂開、交通及電訊中斷、天氣炎熱、街頭彌漫難聞氣味、蚊患等，但救援隊仍以團隊精神克服困難，爭分奪秒進行搜救，表現專業、勇敢及無私，又每天利用機會在當地進行義診。

他又指，特區政府已提供超過20公噸救援物資，各部門每天都與特區救援隊進行視像會議，期待救援人員在完成任務後，安全及盡快返港，與家人見面。他相信，隨着時間過去，救援的實質工作會遇到其他困難，成功的可能性逐步降低，當局會審視救援隊整體工作，決定隊伍何時返港。

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