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結業潮｜兩大連鎖運動用品店結業清貨　全場服飾裝備大減價7折起

休閒消費

撰文： 精明媽咪

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 Coldplay演唱會 DSE2025 啟德體育園 金秀賢 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

連鎖運動用品店「毅成戶外用品」及「Protrek保捷行」有分店結業。

【結業潮/運動用品/行山裝備】北上消費成風，本港零售、餐飲業大受打擊，相繼出現結業潮。兩間本地連鎖戶外用品店「毅成戶外用品」及「Protrek保捷行」雙雙宣布有分店結業，並推出結業清貨優惠。

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結業潮｜毅成北角新都城專櫃4.30結業

本地兩大戶外用品老字號毅成戶外用品及Protrek保捷行日前宣布有分店及零售點結業。毅成屹立本港超過20年，目前擁有5間分店，其中北角新都城百貨專櫃在2019年開張，由於新都城即將休業裝修，因此專櫃將會搬遷，並營業至4月30日，現正進行清貨減價，全場正價貨品85折。

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結業潮｜Protrek希慎廣場店5.31結業

至於Protrek創辦於1992年，開業至今逾30年，現擁有6間分店，其中位於銅鑼灣希慎廣場的分店宣布結業，暫定營業至5月31日，全店產品以7折清貨，而服裝、帽、手套、背囊買2件即享6折優惠。

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延伸閱讀：直擊！北角新都城百貨7.1起休業　全場減價$10起買零食/行李箱/波鞋/廚具

北角新都城百貨將於今年7月1日起全店休業裝修，全場現正進行裝修清貨優惠，TOPick記者早前為大家直擊，發現多個品牌商戶正進行搬遷清貨減價，包括G2000GIORDANOFOOTSPOT馬拉松Champion等，其中NIKE波鞋$349起，ELLE行李箱$599起，Champion服裝每件$100起。

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