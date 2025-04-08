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張致恒一家｜張致恒已申請公屋揭每月家庭開支逾3萬　爆老婆雯雯有病盼網民積口德

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 50 分鐘前

最後更新： 49 分鐘前

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張致恒表示一家已申請公屋， 並透露每月家庭開支逾3萬！

【張致恒/雯雯/申請公屋/家庭開支】40歲的張致恒（Steven）與老婆雯雯婚後育有4子，結婚5年半以來都承受著極大經濟壓力，雯雯幾乎每個月都公開數臭老公兼呻窮，加上嗌離婚多過吃生菜，他們亦被嘲諷為「離婚界KOL」，日前Steven接受YouTube頻道訪問，就回應外界閒言，並表示早已申請公屋，又盼網民口下留情，更爆出雯雯有心臟疾病！

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張致恒一家｜每月家庭開支逾3萬元　外傭薪金5千元

Steven日前接受YouTube頻道《講港金》訪問，由於老婆經常公開在社交平台呻窮，而且充滿負面情緒指責老公，更曾被朋友爆料指他們借錢不還，但卻有錢買新電話和去迪士尼樂園遊玩，面對種種質疑，Steven都有作出回應，他透露家庭每月開支平均超過3萬元，其中1萬多元用於房屋租金，4、5千元支付外傭薪金，其餘為日常雜費。

他不忘感謝一些熱心媽媽捐贈二手玩具，又有網民贈送迪士尼樂園年票 ，並表示小孩因腸胃敏感，只能餵特定品牌的低敏奶粉，因而增添了家庭負擔。

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張致恒一家｜呼籲網民：唔好唔經個腦去講嘢

不過Steven坦言已經申請了公屋，但要時間等待，他說：「人哋單親或者長者都要排3、4年，更何況係我哋。」對於外界的批評，Steven也呼籲網民口下留情：「香港有言論自由嘅，但係我覺得大家有時，唔好唔經自己個腦去講任何嘢，因為有陣時你一句說話會影響到人哋好多嘢，真係如果一個定力少嘅人，真係會俾你一句說話，去做一啲唔同嘅決定。」

其實Steven早前受訪已講過每晚也睡得不好，因為他無力阻止網民指罵他，若非有4名兒子支持，他已經走上自殺之路。

張致恒一家｜爆太太有心臟問題

對於雯雯日前又在IG限時動態連環出PO放負，以黑底白字留言：「又奶粉，我可以點？畀我抖一抖。」、「追還錢嘅好多，我有我一定還，我而家生活都係靠好心人，我到底幾時可以正常生活？」、「尋晚突然心口好痛，抖唔到氣，個頭痛到就爆，我究竟仲撐唔撐到？」Steven隨即揭露雯雯有心臟問題：「我老婆本身身體唔好，佢心臟比較弱，成日都會心跳得好快，唞唔到氣咁樣。所以我盡力都唔會畀佢真係咁操勞，盡力做到我會去做。」

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張致恒一家｜「散工KOL」曾從事多份工作

為了養妻活兒，Steven的確有嘗試努力工作，但多數都是做散工，因而有「散工KOL」之稱，除了現職的寬頻拉線工人，他做過的工作多不勝數，已為人知的包括：

  • 1. 「人棄」歌手
  • 2. 餐廳侍應
  • 3. 重慶小食店員
  • 4. 派傳單工人
  • 5. 情趣用品店售貨員
  • 6. 街頭駁線外判工人
  • 7. 搬健身器材工人
  • 8. 渠務處外判工程打雜
  • 9. 地盤雜工
  • 10. 寬頻拉線工人

張致恒一家｜目前在寬頻公司擔任拉線工人

Steven自言目前在寬頻公司擔任拉線工人，偶爾會被途人認出，他亦不介意合照，但因工作繁忙未必能一一配合，他謂：「譬如依家我份工做拉線，我哋係跟單做，如果早做完就可以早收，但係真係控制唔到。我試過有一次朝早8點做到夜晚10點，有時候早收我就會去接放學。因為我哋而家連車錢都慳返，費事啲人又話我哋坐的士出入，又坐Uber又去playgroup，我都費事澄清。」

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